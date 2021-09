Camelo representa o Brasil em campeonato de EFC na Rússia neste domingo

O lutador paraense de MMA Eduardo Ramon, mais conhecido como Camelo, vai representar o Brasil no Extreme Fighting Championship (EFC) neste domingo, 4, realizado na República do Tartaristão, na Rússia. Ele, que ganhou o cinturão do peso médio do Iron Man 21, disputado em Belém no dia 30 de julho, é de Ananindeua e diz estar feliz com a visibilidade que está ganhando com suas últimas vitórias em rings.

Camelo conta que está treinando pesado há meses e, por isso, se sente preparado e confiante para sua segunda luta internacional. “Eu já venho me preparando há bastante tempo. Por causa do Iron Man, já tinha uma rotina de treino focada, então essa oportunidade apareceu na hora certa. Serei o único brasileiro a representar o país nesse evento, eu tô muito feliz, vou chegar lá e vou dar um show, trazer essa vitória para o Brasil”, diz, animado.

Caso vença na Rússia, Camelo vai mirar no Ultimate Fighting Championship (UFC), o maior evento de MMA do mundo. “Acredito que com a visibilidade do EFC tenho chances de lutar no UFC. E quem não quer? É a vontade de todo lutador profissional. Estou confiante que vou chegar lá!”, declara.

Lutador diz que vai chegar lá e vai "dar um show" (Sidney Oliveira / O Liberal)

Uma década colecionando medalhas

Camelo treina em uma academia de artes marciais na Cidade Nova 8, onde nasceram, além do cinturão, dezenas de medalhas em outras categorias do esporte. Em mais de 10 anos de carreira, o lutador já competiu jiu jitsu em campeonatos municipais e estaduais, conquistando mais que medalhas: destaque. Agora, com a chance de ter uma carreira internacional, Eduardo afirma estar animado para levar o nome da cidade em que vive para o mundo.

“Eu sempre representei Ananindeua e tenho muito orgulho, pois nasci e cresci aqui. Na Rússia, vou levar a nossa bandeira e representar mais uma vez. O objetivo é trazer essa vitória novamente aqui pro município”, declara otimista.

Camelo esta treinando pesado há meses (Sidney Oliveira / O Liberal)

No MMA, Camelo afirma estar realizado por já ter lutado com alguns dos melhores do mundo, entretanto, ainda falta algo: a revanche. Em 2016, em sua primeira luta internacional, também na Rússia, ele perdeu para Alexey Kunchenko. “Já lutei com os melhores lutadores do mundo, como o russo Alexey Kunchenko e o brasileiro Paulo Borrachinha. Já tô muito realizado, ainda mais com essa nova luta internacional. Porém, ainda quero lutar novamente com o Alexey. Assim que eu ganhar lá, vou pedir pra lutar com ele novamente. Na última luta eu perdi por pontos, mas eu quero uma nova oportunidade para mostrar o novo Camelo que eu sou”, finaliza.

CARTEL DE EDUARDO CAMELO

Nome: Eduardo Ramon

Apelido: Camelo

Cartel: 18 Vitórias / 0 Empates / 6 Derrotas

Vitórias: 5 Nocautes (28%) / 11 Finalizações (61%) / 2 Decisões dos juizes (11%) / 0 Outras (0%)

Derrotas: 2 Nocautes (33%) / 2 Finalizações (33%) / 2 Decisões dos juizes (33%) / 0 Outras (0%)

Equipe: CM Fight MMA

Altura: 180.34 cm

Peso: 77.11 kg

Data de nascimento: 15/03/1991

Cidade: Ananindeua, Pará

País: Brasil