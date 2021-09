Jovem é morto próximo a casa de shows na Cidade Nova VIII, em Ananindeua

Um homem de 27 anos foi morto a tiros no Município de Ananindeua, na madrugada deste domingo (12). Segundo informa a Polícia Militar, "por volta das 3h deste domingo (12), equipes do 6° Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência de homicídio no bairro Cidade Nova VIII, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém".

"De acordo com testemunhas, a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo, realizados por dois suspeitos, que estavam em uma moto e fugiram após o crime. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu".

A PM realizou buscas na área e o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e a Polícia Civil foram acionados.

As primeiras informações sobre o caso são de que a vítima foi identificada como sendo Fagner Ramon Maia Maciel, de 27 anos. O assassinato ocorreu perto de uma casa de shows.

