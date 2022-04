'Gari' é tema de aniversário infantil em Ananindeua

Arthur Oliveira, de 5 anos, é fã dos agentes de limpeza que realizam a coleta de lixo na rua onde mora, na Cidade Nova 8, e encontrou na comemoração do seu aniversário a oportunidade ideal para homenagear os trabalhadores. O pedido pode parecer inusitado, mas foi atendido pela mãe da criança, que ainda preparou um uniforme para o menino e convidou os amigos da coleta para a festa.

A revendedora de roupas íntimas, Thaina Elizabeth, mãe da criança, conta que todo ano deixa o filho livre para escolher o tema do aniversário. "Confesso que jamais passou pela minha cabeça esse tema, depois que parei pra pensar eu achei lindo. A gente acatou a ideia, acolheu no nosso coração. Buscamos inspirações por não ser um tema comum em aniversário de crianças e realizamos a festinha dele”, afirmou.

Legenda (Ricardo Amanajás / Prefeitura de Ananindeua)

O próprio aniversariante ficou responsável pelo convite enquanto os trabalhadores passavam para realizar a coleta de lixo na rua. "Um dia tava na frente da minha casa e eles passaram aqui e me deram tchau. Ai eu fico toda noite esperando eles de novo. Eu já ganhei um ursinho de pelúcia deles, eu gostei muito. Hoje eles são meus amigos", disse Arthur.

Gari há 11 anos, Anderson Barbosa relembra a emoção de ter sido convidado para o aniversário de Arthur. "Foi gratificante o convite. Todos os dias buzinamos e paramos pra falar com o Arthur. Vimos ele na barriga da sua mãe e receber esse reconhecimento, esse convite de participar do seu aniversário com o tema do nosso trabalho é uma alegria imensa", relatou o trabalhador.

Para Edson Oliveira, agente de limpeza há 10 anos, o convite pegou a equipe de surpresa. "Poucas pessoas valorizam o nosso trabalho e pra falar a verdade, poucas pessoas nos cumprimentam e nos enxergam. Mas Deus é magnifico e coloca uma criança dessa que não tem maldade no coração, o olhar é puro. Eu confesso que me emocionei muito com o convite e fiz questão de estar presente para celebrar a sua vida", afirma. Também participaram da festa de aniversário os agentes Elisson Costa e Ronildo Souza.