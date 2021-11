Comunidade do Abacatal recebe Jogos no Quilombo

Com intuito de promover a integração entre as pessoas levando o esporte para as comunidades do município de Ananindeua, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude ( SELJ) realizará, neste sábado, 27, a partir das 9h, os Jogos no Quilombo na Comunidade Quilombola do Abacatal.

Esse será o segundo evento esportivo realizado em comunidades distantes do centro de Ananindeua, o primeiro foi em setembro nas ilhas, onde foi feita a integração das modalidades tradicionais com as do cotidiano local, como a corrida na trilha, natação no rio e subida no açaizeiro.

Já na comunidade quilombola, além das modalidades tradicionais como futebol de campo, voleibol de praia, os moradores desejaram incluir modalidades do seu cotidiano, entre eles tacobol, subida no açaizeiro, dominó, pau de sebo e tiro ao alguns com baladeira.

“Pretendemos levar o esporte para todas as comunidades do município, democratizando em áreas que não possuem essa prática e estimulá-las. Já promovemos nas ilhas e agora será no quilombo, sempre levando as modalidades tradicionais e mesclando com as do cotidiano local. Esse evento também tem o intuito de divulgar essas comunidades, todas as suas modalidades, essa riqueza de esporte que eles já possuem”, concluiu o diretor de esporte, Murilo Cardoso.

Todos os participantes são exclusivamente moradores do Quilombo, e os ganhadores serão premiados com troféus e medalhas.

A Comunidade Quilombola do Abacatal está localizada a 8km do Centro de Ananindeua, mais de 120 famílias residem na comunidade que possui 318 hectares. O acesso para quem desejar participar do festival será no por carro particular ou por mototaxistas que estarão no fim da linha de ônibus do Aurá (linha Ananindeua/Presidente Vargas).