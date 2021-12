Campeonato Paraense de Boxe Amador movimenta município de Ananindeua a partir desta segunda

Os eventos esportivos amadores estão retornando no Pará. E para os amantes da “Nobre Arte'', entre os dias 13 e 15 de dezembro ocorre o Campeonato Paraense de Boxe Amador. A competição vai ser sediada no Centro de Treinamento As Combat, em Ananindeua. A entrada é gratuita.

O Campeonato Paraense de Boxe Amador é organizado pela academia Ulysses Pereira, com o apoio da FPBAP e do Conselho Nacional de Boxe.

Nos três dias de competições, vários atletas dos 27 centros de treinamento de Boxe espalhados pelo Estado, que são filiados à Federação Paraense de Boxe Amador e Profissional (FPBAP), participam do evento.

Um dos atletas é Harry Duarte, representante de Benevides. Ele vem treinando intensamente para conquistar, pela primeira vez, o Campeonato Paraense na categoria Meio Médio (até 66 kg).

“Eu estou muito focado. Espero ter um bom resultado. Esse evento é importante para mim, para a academia, para levantar a autoestima da garotada para que possamos formar bons atletas futuramente”, declarou Harry.

As pesagens vão ser feitas pela parte da manhã para todos os atletas e categorias. As lutas começam a partir das 17h.