Ananindeua tem mudanças no gabinete do prefeito Daniel Santos

A semana começa com mudanças no gabinete do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB). Na manhã desta segunda -feira (7), o chefe do Executivo, por meio de suas atribuições institucionais, nomeou para o cargo de chefe do seu gabinete, o advogado Hugo Fernando de Souza Atayde.

Ed Wilson Dias e Silva, que ocupava o cargo anteriormente, agora foi nomeado diretor de planejamento estratégico, também no gabinete do prefeito de Ananindeua.

A nomeação teria o intuito de estreitar e fortalecer o relacionamento técnico e político estratégico entre as comunidades e o chefe do executivo municipal. Segundo Hugo Atayde, essa é uma das principais responsabilidades e desafios dentre as demais atribuições que lhe foram confiadas.

"Quero poder estreitar cada vez mais a relação da comunidade com o prefeito Daniel. Penso, que dessa forma facilita o entendimento das necessidades dos moradores do município, e assim criar estratégias e políticas públicas para o benefício das comunidades", diz o novo chefe de gabinete.

Hugo Atayde é advogado pós-graduado em Procedimentos da Administração Pública. Ele já exerceu na administração do prefeito Dr. Daniel o cargo de Secretário de Gestão de Governo e Diretor de Planejamento Estratégico, além de ter sido vereador na legislatura de 2016/2020.