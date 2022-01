Confira a retomada das atividades da Câmara de Ananindeua

O aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e do avanço da variante Ômicron, na região metropolitana, causou baixa participação da população na abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Ananindeua (CMA), em seu segundo período da 19ª legislatura. A sessão solene foi realizada na manhã do último dia 20, no auditório da Universidade da Amazônia - Unama Ananindeua, devido às obras de reforma da Sede do Palácio Legislativo. O evento anual foi marcado pela mensagem do Executivo, com a presença de boa parte dos vereadores, de alguns secretários do município e do prefeito Doutor Daniel, que fez a prestação de contas do primeiro ano de mandato.

Situação da saúde

Às vésperas dessa sessão, o Brasil registrou recorde de 132.254 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas, com mais de 23.215.55 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Na tribuna, Doutor Daniel, que é médico e já foi presidente da CMA, lembrou de sua árdua missão em assumir o mandato de prefeito em meio a pandemia. “Enfrentamos muitas dificuldades, mas, com muita dedicação e trabalho, conseguimos ser referência em tratamento da doença, com ambulatórios itinerantes atendendo nos bairros. Fomos referência nacional em vacinação e em salvar vidas”, destacou.

Prefeito de Ananindeua participou da sessão (Leandro Santana - Ascom PMA)



De acordo com dados divulgados pelo prefeito, em cada duas pessoas testadas em Ananindeua, uma é positivada. “Apesar do aumento de casos confirmados até o momento, não há reflexos no sistema hospitalar, não há sobrecarga de pacientes internados, devido ao sucesso da vacina”, ressaltou o chefe do executivo. Paralelo à luta contra o novo coronavírus, a Prefeitura entregou 19 unidades de saúde requalificadas, tem 28 escolas em reforma no município, 140 quilômetros de asfalto no primeiro ano de mandato. Além disso, obras estruturantes de melhoria na mobilidade urbana e infraestrutura viária para a população.



Para a veterana vereadora e líder de governo, pastora Ray Tavares (MDB), o município já enfrentou muitas dificuldades e, agora, observa o crescimento e o desenvolvimento da cidade. “É satisfatório saber que o município tem saúde financeira, com recursos próprios, para continuar avançando”, destacou a vereadora que agradeceu ainda pela importância da representatividade feminina no atual governo.

Às vésperas dessa sessão, o Brasil registrou recorde de 132.254 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas, com mais de 23.215.55 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia (Leandro Santana - Ascom PMA)

Renovação da bancada

No ano passado, a Câmara Municipal passou por mudanças, com a renovação em massa da bancada de vereadores e também de sua estrutura física. Para o presidente da CMA, Rui Begot, em seu segundo mandato consecutivo, a maior dessas mudanças foi a aproximação da população com o trabalho dos vereadores, aprimorar a gestão administrativa e intensificar o diálogo entre os poderes do município. “Devo reconhecer que a inovação do prefeito Doutor Daniel, em evidenciar nas comunidades a atuação dos vereadores em suas áreas, é demonstração de respeito pela Câmara, de um modo geral”, declarou o parlamentar.

Ainda em seu pronunciamento, Rui Begot reforça que as atividades da Câmara não pararam e os parlamentares intensificaram o trabalho na busca de equilíbrio entre as restrições sanitárias e ao exercício das atividades econômicas no município. “A Câmara ficou mais perto da população, ainda que limitada em reunir as pessoas presencialmente. As redes sociais garantiram a participação popular com as sessões sendo transmitidas virtualmente do auditório da Unama, que foi disponibilizado enquanto o novo prédio não fica pronto”, discursou o presidente que tem acompanhado as obras de reforma da sede do palácio legislativo municipal.