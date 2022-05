O que fazer hoje em Ananindeua: confira a agenda do fim de semana na cidade

Diversão não vai faltar neste final de semana em Ananindeua. O Ananindeua em Revista separou as melhores festas, shows, bares e restaurantes que vão bombar no final de semana no município de Ananindeua. Devido à pandemia, os locais seguem as regras de segurança sanitária e o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório. Confira abaixo a agenda e divirta-se:

Sexta, 6 de maio

Layna Belline

Show iniciando às 22h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2, próx à Praça da Bíblia.

@ticomebareresto

Sexta Delas

Michelle Amadhor, Victória Pinheiro e DJ Diogro. Entrada free até 22h.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Carol Vasconcelos e André Oliveira

A partir das 21h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Cabra Nu 12

Às 21h30.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Evento Mexa-se Mamãe com Jonathan Feio no Bancrévea (Divulgação)

Sábado, 7 de maio

Bruna Barros

Início às 22h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2.

@ticomebareresto

Forró Anani

Layna Belline, Tista Lima e DJ Diogro.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Sábado 2.0

Bday do Cássio Malcher com Quero + e Max Mendes.

Pit Stop Restô e Bar, Av Zacarias de Assunção, próx à Independência.

@pitstop.oficial2.0

Lançamento do Grupo Kontagiou

A partir das 22h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Edu Souza e Zona Rural no Palco Mundo

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Baile das Mães

Nelsinho Rodrigues, Myah e Nay Beat, às 21h. Ninguém paga até 23h.

Terra Brasil (Cidade Nova 8, WE 42, nº 2, esquina com a SN3)

@terrabrasilooficial

Domingo, 8 de maio

Almoço de Dia das Mães

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2.

@ticomebareresto

Pagode Especial das Mães

Com banda NBosso Tom e Yussef Neto a partir das 12h

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Thamires Alves

A partir das 21h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Tributo a Bob Marley

Início às 17h.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Mexa-se Mamãe

Jonathan Feio e Banda TDB com início às 10h.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem