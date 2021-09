Noite de Ananindeua tem famoso point de rock

Amantes das guitarras e do velho e bom rock an roll não podem deixar de conhecer a famosa esquina do rock de Ananindeua, que reúne bares onde toca o estilo. O point fica na Arterial 18, de canto com a WE 68. Ali também fica um espaço conhecido como um dos melhores pub de rock do Pará. Aos finais de semana o lugar lota e as pessoas começam a se acomodar com mesas pelas calçadas, tornando a esquina uma das mais disputadas da avenida. Próximo dali, tem uma sequência de bares com a mesma vibe e a boa música é o carro chefe de todos eles.

Tem rock de segunda a domingo a partir das 18h. O movimento é maior aos finais de semana, quando tocam ao vivo as melhores bandas de rock da cidade e também tem rock pop dos anos 80. Já em dias de semana, a vibe é mais de música acústica com voz e violão.

O Black Pub é o pub mais conhecido da avenida. A gerente, Alana Fernandes, conta que tem cliente que frequenta o espaço desde o seu surgimento, há seis anos. A decoração chama atenção. As paredes ganharam fotos e pôsteres de artistas de rock. O lugar tem uma iluminação intimista e guitarras ficam penduradas no teto. Uma cabine telefônica de estilo londrino separa os dois ambientes da casa. Um deles tem um palco onde se apresentam bandas de pop rock e o outro recebe bandas de vibe mais metaleira.

“Aqui o público é eclético. Recebemos pessoas de todas as idades. Os atrativos da casa são a boa música, a decoração, os drinks e os pratos e petiscos”, explica a gerente. Segundo ela, a casa reabriu há cinco meses e já está recebendo a mesma quantidade de público de antes do começo da pandemia.

A farmacêutica Joice Santos mora há 30 anos no Guajará 1 e frequenta o pub desde a sua inauguração. “É um lugar tradicional que resgata a galera do rock em alta na cena musical paraense. Eu tenho um estilo musical bem eclético, porém o rock do espaço atrai com facilidade qualquer público”, garante Joice. “Eu curto um rock mais passional, não gosto daquele rock pesado, então como aqui eles dosam muito bem, conseguem agradar todos os públicos”, avalia.

De segunda a domingo

Joice reuniu um grupo de cinco amigos na última quarta-feira (15) para curtir um rock na Arterial, pois sabia que ali o movimento seria certo de segunda a domingo. “Nós programamos trazer o nosso amigo aqui. Ele é de outro estado e está visitando a cidade. Nós unimos o útil ao agradável, já que ele gosta de rock. Sempre que vem alguém de fora a gente traz aqui, pois é um dos melhores bares de Ananindeua”, diz.

“A Arterial sempre tem esse movimento, de bares e restaurantes de segunda a segunda, então nós sabíamos que nesta quarta-feira haveria movimento aqui. Esse é um dos bares mais frequentados. Quem o conheceu antes, vê que ele tá bem diferente, alcançou um outro patamar. Acredito que isso se deve em grande parte à boa música, direcionada para todos os públicos”, informa Joice.

O professor Eduardo Ramos busca sempre aliar boa música e uma boa gastronomia na hora de escolher um lugar para sair à noite, e a esquina do rock foi a escolha certa na última quarta-feira. “Vim pra cá com a minha amiga porque eu sabia que seria um dos locais com maior movimento para um dia de quarta-feira e porque sempre levo em consideração um lugar com boa música e boa comida. Eu sempre venho pra cá por causa da comida que é muito boa e os drinks também são uma delícia. A gastronomia tem que estar ligada sempre a uma boa cervejinha ou a um bom drink”, avalia.

Point do rock

Funcionamento: de segunda a domingo, a partir das 18h.

Atrações: bandas de rock consagradas no cenário musical paraense.

Drinks variam de R$10 a R$39.

Pratos variam de R$15 a R$100.