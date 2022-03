Confira a agenda do fim de semana em Ananindeua

O Ananindeua em Revista separou as melhores festas, bares e restaurantes que vão bombar no final de semana no município de Ananindeua. Devido à pandemia, os locais seguem as regras de segurança sanitária e o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório. Confira abaixo a agenda do final de semana e divirta-se:

Sexta, 25 de março

Show de Nana Costa

Início às 22h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2, próx à Praça da Bíblia.

@ticomebareresto

Akilla Marques e Juliano Goiano

A partir das 21h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Forrozão Funk do Black

O melhor do forró e do funk a partir das 22h.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Sexta Especial

A partir das 10h, música ao vivo, piscina, parque aquático, bar e restaurante.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Ressaca do Carnani Beer

New Wave, DJ Diogro e Fruta Quente

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Markinho Duran faz show neste sábado na noite de Ananindeua (Reprodução Instagram)

Sábado, 26 de março

Sábado Pop Rock

Edu Souza e Markinho Duran.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Grupo Deixa em Off

A partir das 22h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Show de Bruna Barros

Início às 22h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2.

@ticomebareresto

Sabadão Especial

Nando e Seus Teclados e Wesley dos Teclados agitam o sábado a partir das 10h. Música ao vivo, piscina, parque aquático, bar e restaurante.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

De Volta aos Bons Tempos

Zona Rural, The Beat e DJ Diogro

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Pago Melody

Melody em Vegas, às 20h.

(SN 21 Guajará 1 - WE 62, nº 1281)

@vegaspub62

Domingo, 27 de março

Samba do Ticome

Samba bom a partir das 18h. Entrada livre até as 19h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2.

@ticomebareresto

Victória Pinheiro

A partir das 22h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Domingueira do Bancrévea

Banda Warilou e Banda TDB. Início às 10h.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Pagode Anani

Papo em Off e Ratto Lima.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer