Ananindeua recebe seletiva do Campeonato Mundial de Aviãozinho de Papel

Nesta quarta-feira (23), das 11h às 14h, ocorre a seletiva regional do Campeonato Mundial de Aviãozinho de Papel no Campus da Unama localizado na BR-316, em Ananindeua, região Metropolitana de Belém. A seletiva regional acontece este mês em outros 18 estados brasileiros e em 62 países. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da organizadora.

Segundo a Unama, a iniciativa também faz parte das atividades de boas-vindas aos calouros e veteranos no campus. Qualquer pessoa pode participar, desde que faça o cadastro on-line. São três modalidades: “Maior Tempo de Voo”; “Maior Distância” e “Acrobacias”, sendo a última categoria 100% remota, pelo TikTok.

Para o coordenador do núcleo de eventos, Lucas Nascimento, a parceria marca, ainda, a retomada dos eventos de grande porte da instituição de ensino superior. “Nós passamos esses dois anos vivendo a adaptação do ensino remoto e desmarcando as atividades presenciais. Essa é uma grande oportunidade para a integração, respeitando as medidas de segurança de prevenção à covid-19, e quem sabe levar o nome do Pará e da instituição para a seletiva nacional”, diz.

Vaga nas etapas nacional e mundial do campeonato

Os oito melhores pilotos no ranking geral das categorias ‘Maior Distância’ e ‘Maior Tempo de Voo’ garantem vaga para a etapa nacional, que será disputada em abril. Os vencedores nacionais vão disputar o título, em maio, contra a elite do mundo, na Final Mundial de Aviãozinho de Papel, em Salzburgo, na Áustria.