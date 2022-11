Designer de Ananindeua cria marca de acessórios com jeans reaproveitável

Quando estava na faculdade de Design de Moda, Lizziane Santos não sabia ao certo o que fazer, mas sabia bem o que não queria fazer. Não queria trilhar o caminho convencional do mundo da moda. Queria representar um ponto de subversão ao consumismo compulsivo vendido como ideia no mercado fashion. Ao longo do curso foi fazendo alguns experimentos, aprendendo, até que leu algo sobre um tal de upciclyng, que nada mais é que o reaproveitamento de materiais para criar e ressignificar peças. Hoje a moradora do bairro do Icuí conseguiu criar uma marca, lançar uma coleção e em breve ajudará outras mulheres a se descobrir com as infinitas possibilidades do mundo fashion e, acima de tudo, sustentável.

A ideia do upciclyng fez seus olhos brilharem pela primeira vez em sua jornada acadêmica. Ela havia pensado em desistir algumas vezes por não se enquadrar na proposta de mercado ofertada, mas a possibilidade de criação a partir de materiais que seriam descartados e de ajudar outras pessoas a gerar renda surgiram como uma missão de vida. Foi dando os primeiros passos, analisando possíveis materiais para trabalhar, até que encontrou no jeans o que procurava.

Liziane encontrou na produção de acessórios upciclyng sua causa (Flávio Contente)

“Reaproveitar não é algo novo no mundo da moda. Com certeza alguém lembra de ter uma vó, uma tia, que aproveitava restos de tecidos para diversas coisas. O que mudou hoje é que isso cresceu, pois as pessoas preocupadas com as questões poluentes do planeta se uniram em torno dessa questão. Então existe hoje um mercado sustentável de consumidores e criadores que produzem a partir dessas questões sociais", diz a profissional.

Trabalhar com reaproveitamento era uma questão humana que a permeava de todas as formas. Para Liziane, a moda não poderia ser de qualquer jeito e a qualquer custo, mas política, social, mais consciente. Com o trabalho com jeans, começou o processo de acessórios como brincos, pulseiras e colares. Suas peças eram diferentes de tudo apresentado em sua sala. Seus amigos gostaram demais e incentivaram. Aquele foi o início do caminho até a criação de sua própria marca em 2016, a Lizz Designer, especializada em acessórios feitos com técnicas artesanais e a chamada upcycling.

"Escolhi o jeans por ser um tecido robusto, que representa gerações e de forma atemporal. Todas essas características apareceram como um convite pra mim. Com o tempo fui criando acessórios com jeans”, diz a designer.

Nova coleção será lançada neste sábado (Flávio Contente)

AJUDAR A DESPERTAR A CRIATIVIDADE

A Lizz Designer foi recentemente contemplada no edital Preamar 2022, do Governo do Pará. A marca lançará sua primeira coleção neste sábado,12, na Associação Filantrópica Icuí Solidário (AFIS). O lançamento apresentará por meio de palestras o processo criativo da coleção às mulheres assistidas pela AFIS, gerando assim o desdobramento social, o despertar da criatividade e o fomento de uma economia criativa e o empoderamento dessas mulheres que se encontram, em sua maioria, em vulnerabilidade socioeconômica.

“A partir do conceito da sustentabilidade se desenvolveu um movimento de novas formas de criação de produtos de moda, que agregam saberes, técnicas e aproveitamento de diversos tipos de materiais, que por sua vez estimulam reflexões e práticas de consumo consciente”, diz Liziane.

É com iniciativas como a da designer de Ananindeua que acessórios de moda feminino ganham espaço no mercado, como é o caso das joias têxteis. Em vista disso, a designer o projeto “Entre Tramas e Retramas”, idealizado por Lizziane Santos, está apenas em seu início. As possibilidades, assim como o trabalho com reaproveitamento, são infinitas”, diz.