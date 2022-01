Crianças quilombolas são vacinadas contra a covid-19 em Ananindeua

Com o início da vacinação contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, a Prefeitura de Ananindeua levou a campanha de imunização até à população quilombola da comunidade do Abacatal, nesta segunda-feira (24). A ação ocorreu na Unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) Abacatal e, segundo a Secretaria de Saúde (Sesau), mais de 50 crianças estavam aptas para tomar o imunizante pediátrico da Pfizer.

A pequena Anna Luisa Teixeira, de 6 anos, foi a primeira a ser vacinada. “Queria muito me vacinar, eu e a mamãe chegamos aqui bem cedinho. A vacina me protege para eu não ficar doente. Agora tô feliz e não doeu nada”, disse Anna. Quem também garantiu a primeira dose foi o Wenzel Gabriel Barbosa, de 10 anos. “Agora vou voltar pra casa vacinado e esperar a segunda dose, mas vou continuar usando máscara”, contou o menino.

Dona Celeste Seabra, mãe da Estefane Sofia de 11 anos, demonstrava felicidade ao ver a filha imunizada. “Desde quando iniciou a vacinação no município, no ano passado, a Estefane sempre me perguntava quando seria a hora dela e agora chegou. Estou imensamente feliz. É uma mistura de tranqüilidade e alívio, pois nesse período que estamos passando, a vacina representa vida e esperança”, revela a mãe.

A secretária de Cidadania, Assistência Social e Trabalho, Marisa Lima, acompanhou o dia de vacinação e entregou kits com álcool e máscaras para a comunidade. “Diante do cenário pandêmico que estamos enfrentando há quase dois anos, esse é um momento muito importante para as 170 famílias quilombolas que temos aqui em Ananindeua. Por isso temos buscado dar todo o apoio que a comunidade necessita, seja na área da assistência social ou saúde, com a vacinação, apoio alimentar, kits de higiene, além de outros serviços que a gestão vem realizando no Abacatal”, ressaltou a secretária.

Vacinação infantil contra a covid-19

De acordo com a Sesau, até o dia último dia 20 de janeiro já foram vacinadas 5.320 crianças com idade de 5 a 11 anos. A campanha de vacinação infantil contra a Covid-19 segue em todo município com atualização do calendário vacinal, com o público-alvo ocorrendo nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

Saiba mais sobre a comunidade

A comunidade quilombola do Abacatal foi criada em 1710. Inicialmente era uma fazenda de cana-de-açúcar e cacau, onde o dono era o Conde Coma Mello de Portugal, que teve um relacionamento com a escrava Olímpia. Eles tiveram 3 filhas, que deram início à comunidade. Hoje, 170 famílias vivem no quilombo e a base de sustento é a agricultura familiar.

A comunidade conta com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Estrela Ananin, que oferece o acolhimento e promove um atendimento diferenciado às famílias, fortalecendo os fatores protetivos, os vínculos familiares e comunitários, além de estimular o processo de emancipação e de autonomia. O quilombo também conta com Unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) que oferece os serviços de atenção primária à saúde dos moradores, com consultas médicas, atendimentos de enfermagem e odontológicos, além de vacinação. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) atende no Abacatal cerca de 80 alunos na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), na Escola Manuel Gregório.