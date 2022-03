Covid-19: Ananindeua inicia aplicação da quarta dose nesta segunda (7)

A Prefeitura de Ananindeua aproveitará esta segunda-feira (7) para iniciar a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19, precisamente em pessoas com 85 anos de idade ou mais imunossuprimidas, com ou sem comorbidade. O imunizante a ser aplicado é da Pfizer, e quem estiver inserido nesse público deve apresentar no momento da vacinação seu RG, CPF ou Cartão SUS e Cartão de Vacinação.

Para pessoas acamadas, as equipes das UBS providenciarão a vacinação no domicílio dos cidadãos. Caso seja necessário, a família pode solicitar esse atendimento junto à gestão municipal.

A quarta dose para pessoas imunossuprimidas deve obedecer a um período de 4 meses entre a terceira e a quarta dose. Para os demais casos, o prazo é de 6 meses entre uma dose e outra. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, de 8 as 12h30.

Confira os 26 locais de vacinação em Ananindeua:

UBS Ana Maria Moraes

UBS Carnaúba

UBS Guanabara

UBS Nova Água Lindas

UBS Júlia Seffer

UBS Águas Brancas

UBS Aurá

UBS Ananindeua Centro

UBS Jardim Amazônia

UBS Guajará 1

UBS Distrito Industrial

UBS Paulo Frota

UBS Cidade Nova 6

UBS Cristo Redentor

UBS Warislândia

UBS Nova Zelândia

UBS Jaderlândia

UBS Coqueiro

UBS Ariri

UBS Una

UBS Jardim Nova Vida

UBS Águas Lindas

UBS PAAR

UBS Roraima-Amapá

UBS Icuí

UBS Park Laguna.