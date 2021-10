Confira como será o mutirão de vacinação da Pfizer em Ananindeua

Em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a vacinação anticovid-19 segue com dois calendários paralelos: neste sábado (30), com o mutirão de vacinação convocado pelo Governo do Estado; e de sábado (30) até terça-feira (02), apenas em alguns supermercados, com aplicação de um lote específico que precisa ser utilizado antes que alcance o prazo de validade.

No sábado, o mutirão será com as seguintes agendas: repescagem de 1ª dose da Pfizer para quem tem 12 anos ou mais e 2ª dose da Pfizer para quem tem 21 anos ou mais. Das 8h30 às 13h30, em 17 pontos.

Pontos de vacinação deste calendário no sábado: UBS Uirapuru; UBS Carnaúba; UBS Warislândia; UBS Icuí; UBS Park Laguna; UBS Novo Cristo; UBS Cristo Redentor; UBS Stélio Maroja; UBS Lago Azul; UBS Cidade Nova 6; UBS Jaderlândia; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2 (das 08h30 às 12h); Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus - Maguari; e Acia - Associação Empresarial de Ananindeua - Rua José Marcelino de Oliveira, 399 - Centro.

Ananindeua vacina vários públicos, com primeira, segunda e até terceira doses (Lázaro Magalhães)

Supermercados



Paralelamente a isso, haverá a imunização em alguns supermercados. Será com 1ª e 2ª doses da Pfizer para quem tem 12 anos ou mais. Neste sábado (30), das 8h30 às 13h30, nos seguintes pontos: Mix Atacarejo, na Mário Covas; Mix Atacarejo, no 40 Horas; Mix Atacarejo, no Jaderlândia; Atacadão BR 316 (próximo à barreira); Preço Baixo, na Cidade Nova; e Supermercado Colina.

De domingo (31) até terça-feira (02), a 1ª e a 2ª doses da Pfizer para quem tem 12 anos ou mais segue nesses mesmos supermercados, mas em horário diferenciado: das 8h30 às 12h. O Supermercado Colina é o único que não vai funcionar como ponto de vacinação no domingo (31).

Nesta sexta (29), Ananindeua não iria executar nenhum calendário vacinal anticovid-19, conforme anunciado inicialmente pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Entretanto, uma mudança foi anunciada ainda na manhã desta sexta: foi executada essa vacinação com as doses da Pfizer nos supermercados.

"Esta estratégia ocorreu devido o recebimento de lotes do imunizante com o prazo de validade perto do vencimento e, por isso, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu abrir a vacinação com a primeira e segunda dose para pessoas com 12 anos completos ou mais que tivessem o intervalo mínimo de 28 dias após a primeira dose", explicou a Sesau, sobre a vacinação nos supermercados.