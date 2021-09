Confira a programação dos cinemas em Ananindeua

As estreias dos cinemas em Ananindeua esta semana são três. Em “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, da Marvel, o jovem chinês Shang-Chi é criado por seu pai em reclusão treinando artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar. Este é o primeiro filme da Disney desde o começo da pandemia a não ser lançado ao mesmo tempo na plataforma de vídeos da empresa, como aconteceu com "Viúva Negra", "Cruella" e "Jungle Cruise". O filme já está em exibição no CineSystem Ananindeua, no Shopping Metrópole, todos os dias, nos horários 14h20, 15h, 16h10, 17h50, 18h15, 19h, 19h40, 20h, 20h30, 21h, 21h15 e 21h40, na programação válida até a próxima quarta-feira, 08.

No drama e românico “After - Depois do Desencontro”, assim que Tessa (Josephine Langford) toma a maior decisão da sua vida, tudo muda. Revelações inesperadas sobre sua família, e depois sobre Hardin (Hero Fiennes Tiffin), colocam tudo o que eles sabiam antes em dúvida e tornam mais difícil reivindicar um futuro juntos. Conseguirá o amor dos dois ultrapassar todos os obstáculos? Baseado na série de livros "After", da autora Anna Todd - que também assina o roteiro -, o terceiro filme da franquia conta com a direção de Castille Landon. Tem sessão todos os dias, às 15h15, 17h15 e 19h15.

Cena do filme After - Depois do Desencontro (Reprodução)

Já o suspense “Uma Noite de Crime - A Fronteira”, quinto e último filme da saga, aborda a situação caótica dos Estados Unidos durante uma disputa acirrada entre dois partidos políticos que lutam para tomar controle do país. As sessões são todos os dias, às 14h10, 18h30 e 20h40.

Filme Uma Noite de Crime - A Fronteira (Divulgação)

Pré-estréias

“Patrulha Canina - O Filme” (de 04 a 08/09) - O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a Paramount Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram. Os dias são domingo, segunda, terça, quarta e sábado, às 14h15 e às 16h.

Outros filmes em exibição

Pedro Coelho 2 2D (DUB) – Todos os dias, às 14h05, 17h45 e 16h30.

O Esquadrão Suicida 2D (DUB) – Todos os dias, às 14h45, 18h55 e 21h30.

Candyman 2D (DUB) – Todos os dias, às 21h20.

After 3 2D (DUB) – Todos os dias, às 15h15, 17h15 e 19h15.

Infiltrado 2D (DUB) – Todos os dias, às 17h30, 19h20 e 21h45.

O Poderoso Chefinho 2 2D (DUB) – Todos os dias, às 16h50.

O Homem nas Trevas 2 2D – Todos os dias, às 19h15.

Free Guy 2D (DUB) – Todos os dias, às 14h30 e 17h.