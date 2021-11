Confira a coluna de Jefferson Hoenisch desta sexta-feira, 29/10

ILHA FORTNITE

O Shopping Metrópole Ananindeua recebe até o dia (31), uma série de jogos da Ilha Fortnite. Com patrocínio da Fanta, os participantes podem jogar de casa ou através do estande no espaço do shopping. Nos estandes presenciais é obrigatório o uso de máscaras e a apresentação da carteira de vacinação. O funcionamento é de acordo com o horário do shopping, de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos das 12h às 22h.

SOCIETY

Primeira dama de Ananindeua, Dra Alessandra Haber, ao lado das amigas Dra. Adriana Cardoso, secretária municipal de urbanismo, e a segunda dama do município, Giselle Remor, em recente evento da society paraense.

PREMIAÇÃO

Autoridades do município e do estado receberam na última segunda-feira (25) o prêmio das "50 Personalidades Mais Influentes do Pará", através de votação realizada na internet. Entre as homenageadas da premiação, a Dra. Alessandra Haber, primeira dama de Ananindeua.

PRIMEIRA DAMA

A primeira dama do estado, Daniela Barbalho, faz aniversário neste domingo (31). A data especial será comemorada ao lado do esposo e governador Helder Barbalho, e dos filhos, Helder Filho, Thor e a caçula Heva.

JOSY CLAIR ESTÉTICA

A renomada empresária Josy Monteiro participou do curso "Protocolo Dermofacial & Anatomia" aplicado e organizado pela equipe do Tonya Beauty em parceria com a American Society Of Academy (ASA), em Harvard, nos Estados Unidos (EUA). Ela que comanda o Josy Clair Estética em Ananindeua foi a única representante da região norte e nordeste do Brasil.

VEREADOR

O vereador Zezinho Lima, ao lado do ator Thierry Figueira, também foi um dos homenageados como uma das “50 Personalidades Mais Influentes do Pará” na noite de segunda-feira (25), durante evento na capital paraense.

HALLOWEEN

A top DJ Larissa Lahw promete entregar tudo no Halloween do Santa Fé House, na véspera do feriado, dia 1°. No Line-UP terá ainda: Betto & Naldo, Jeito Inocente e o DJ residente Ian Tembra.