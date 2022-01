Pânico: Clássico do terror está de volta aos cinemas

Aos fãs da clássica franquia de terror Pânico, iniciada na década de 90, uma boa notícia: já é possível assistir o quinto filme nos cinemas, que estreou nesta quinta-feira (13). Sem data para sair do cartaz, o longa não recomendado para menores de 16 anos está em exibição no CineSystem, no Shopping Metrópole, em Ananindeua.

Nesta quinta parte, acompanhamos uma sequência direta dos acontecimentos do filme de 2011, que mostra uma mulher voltando para sua cidade natal, tentando descobrir quem está cometendo os atuais crimes cruéis, 25 anos depois que uma série de assassinatos brutais chocou a pacata cidade de Woodsboro, na Califórnia.

A sinopse conta que agora, um novo assassino veste a máscara do Ghostface e começa a mirar em um grupo de adolescentes, o que será capaz de ressuscitar segredos do passado mortal da cidade, além de reacender traumas nos sobreviventes, que, novamente, precisaram enfrentar essa ameaça obscura e violenta.

Estreia nacional

Outra novidade que estreou esta semana é “Juntos e Enrolados”, uma comédia nacional estrelada por Cacau Protásio, Rafael Portugal e Evelyn Castro, não recomendada para menores de 12 anos.

No filme, após dois anos de união e muito planejamento financeiro, Júlio (Rafael Portugal) e Daiana (Cacau Protásio) finalmente alcançam o sonho de realizar a tão esperada festa de casamento, para assim, finalmente se casarem na igreja como manda o figurino. Tudo parece estar indo bem, até que o noivo recebe uma mensagem em seu celular antes da cerimônia começar.

A sinopse conta ainda que uma confusão generalizada acontece logo antes do tão esperado momento do "sim", e todos os planos parecem ir por água abaixo. O casamento pode até ser cancelado, mas a festa precisa continuar, e nessa comédia, o casal e todos os convidados vão dar, cada um com seu jeito, uma maneira de lidar com a situação - e tentar não deixar tudo sair do controle.

Confira a programação completa:

Válida até 19/01

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa: todos os dias de 13h10h às 21h50

Kingsman 3: todos os dias às 14h30 e 20h30

Pânico 5: todos os dias de 17h15 às 21h30

Turma da Mônica: Lições: todos os dias às de 13h45 às 15h45

CinePets (Turma da Mônica): sábado (15) às 13h30

Juntos e Enrolados: todos os dias de 15h30 às 19h30

Sing 2: todos os dias de 14h às 18h

Matrix Resurrections: todos os dias às 17h40 e 21h40

My Hero Academy: todos os dias às 14h50