Morbius: Vilão da Marvel estreia nos cinemas; veja a programação da semana

Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega à tela grande com o vencedor do Oscar Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius. “Morbius” estreou nesta quinta-feira (24) e está em exibição nas telas do CineSystem, cinema do Shopping Metrópole, em Ananindeua.

O longa não recomendado para menores de 14 anos acompanha Michael Morbius (Jared Letto), que sempre sofreu com uma condição rara em seu sangue que o faz andar de bengala e desde criança ser excluído por outros, mas sua vida solitária foi preenchida por livros.

Após se formar na faculdade, Doutor Morbius é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura para sua rara condição, a fim de não apenas se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem como ele. Experimentando com o DNA de morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste para o soro.

Usando o DNA que isolou e uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso temporário, mas os efeitos colaterais acabaram transformando-o em um pseudo-vampiro e que agora precisa sobreviver como um. Apesar de ganhar capacidades iguais às de um morcego, Morbius precisa de sangue humano para sobreviver, os efeitos colaterais também o fizeram mudar fisicamente, ganhando presas e uma pele pálida. Além disso, a cada pessoa que ele morde, ela também vira um ser igual a ele

Outras estreias da semana

Alemão 2: nove anos após os acontecimentos do primeiro filme em 2017, o policial civil, Machado (Vladimir Brichta), lidera uma perigosa e secreta ação no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Acompanhado por Ciro (Gabriel Leone) e Freitas (Leandra Leal), o trio entra no complexo à paisana para ir atrás de um grande líder do tráfico de drogas que está escondido no local.

Sendo comandados pela delegada Amanda e seguindo pistas de uma informante, o trio sofre uma emboscada que os colocam em perigo iminente. Foragidos dentro do complexo, os policiais precisam se esconder e escolher bem os próximos passos enquanto são caçados por traficantes.

No centro de operações, Amanda, que não estava com o grupo, tenta ajudá-los a sair com vida no local e voltar para a delegacia, enquanto ela também comanda uma investigação para saber o que aconteceu de errado ou quem informou o traficante sobre a ação no Alemão.

Epa! Cadê o Noé? 2: neste longa, a arca de Noé flutua em mar aberto, com os melhores amigos Finny, Leah e muitos animais a bordo. Mas, depois de semanas sem terra à vista, o estoque de alimento está acabando.

A frágil paz entre carnívoros e herbívoros pode se quebrar a qualquer momento e para complicar ainda mais a situação, os dois melhores amigos acabam levados ao mar por acidente, depois de uma série de trapalhadas. Leah e seu novo amigo Jelly acabam abandonados em uma ilha remota com os últimos suprimentos de comida. Enquanto Finny acorda em uma estranha colônia cheia de criaturas estranhamente familiares vivendo em harmonia - sob a ameaça de um vulcão.

Em uma corrida contra o tempo, maré e tremores aterrorizantes, Finny deve resgatar seus amigos, se reunir com sua família e salvar uma colônia inteira da destruição total, além de salvar todos os animais.

Confira a programação completa do cinema esta semana:

Morbius: todos os dias de 14h05 às 22h10

Os Caras Malvados: todos os dias de 14h20 às 19h10

Ambulância: todos os dias às 16h30 e 21h20

Batman: todos os dias de 14h15 às 21h50

Me Tira da Mira: todos os dias às 21h15

Epa 2 - Cadê o Noel?: todos os dias de 14h10 às 17h50

Sonic 2: quarta-feira às 19h

Uncharted - Fora do Mapa: todos os dias às 14h30

Alemão 2: todos os dias às 17h e 21h45