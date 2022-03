Programação do cinema: Cleo Pires, Fiuk e Fábio Jr juntos em filme lançado esta semana

Pai e filhos se reuniram no novo longa nacional. Fábio Jr, Cleo Pires e Fiuk no elenco de Me Tira da Mira, que estreou nesta quinta-feira (24) e está em exibição nas telas do CineSystem, cinema do Shopping Metrópole, em Ananindeua.

A comédia não recomendada para menores de 12 anos conta a história da Roberta (Cleo), que é uma funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que se infiltra em uma clínica de realinhamento energético para investigar a misteriosa morte da atriz Antuérpia Fox (Vera Fischer).

Ao decorrer da investigação, Roberta precisará lidar com os dramas da atriz Natasha Ferrero (Júlia Rabello), que está sendo "cancelada" na internet, e com o reencontro de seu grande amor do passado, o policial federal Rodrigo (Sérgio Guizé), o qual está investigando uma suspeita de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica.

Para essa missão, ela contará com o apoio de Isabela (Bruna Ciocca), sua terapeuta, com quem, aos poucos, forma uma grande dupla.

Filme Ambulância - Um dia de Crime

Outra estreia nos cinemas é o filme de suspense dirigido por Michael Bay e estrelado por Jake Gyllenhaal, Eiza González e Garret Dillahunt. Não indicado para menores de 16 anos, o longa acompanha um marido desesperado que precisa de dinheiro rápido para a esposa.

William Sharp é um veterano do exército e como o país em que mora não lhe garante uma boa aposentadoria ou direitos para veteranos, ele precisa achar um emprego para arcar com os custos de uma família. Sua esposa é diagnosticada com uma doença que precisa de uma cirurgia o quanto antes possível, o único problema é que lhe custará mais de 200 mil dólares.

Desesperado para salvar a esposa, William pede ajuda para seu irmão, Danny, um ladrão de longa data. Seu irmão tem um plano ambicioso e precisará de táticas do exército para assaltar um banco e roubar mais de 30 milhões de dólares. Tudo ocorre bem no dia, até que eles acidentalmente atiram em um policial. No meio da correria, eles saem dirigindo uma ambulância e usam o policial como refém.

Confira a programação do cinema esta semana