Confira dicas de filmes de Natal para assistir em casa, junto com a família

Em alguns filmes norte-americanos, o tema do Natal é levado muito a sério, com uma preparação que começa uma semana antes da data festiva. A cada dia, as famílias se reúnem para uma “missão natalina” e uma delas é assistir filmes sobre o Natal. Com a facilidade dos canais de streaming, como Netflix, Globo Play, Prime Vídeo e outros, a missão se torna mais fácil. Então, se ligue nessas dicas de filmes de Natal para assistir juntinho à família.

A Felicidade Não se Compra

Um dos melhores filmes sobre o Natal já é bem antigo, de 1946, e pode ser assistido no Looke, Telecine, Net Now, Oi Play, Net Movies, Belas Artes à La Carte, Oldflix e Oi Play. “A Felicidade não se Compra”, dirigido por Frank Capra, é aquela história que te empurra para frente e vai te lembrar, sempre, de que todos nós temos uma missão na vida e que, sim, somos essenciais na vida de todos. Essa trama é tão emblemática que outros filmes, como “Gremlins” (1984), fizeram homenagens a ele. Veja agarradinho com as pessoas que você ama!

Gremlins

Aliás, o próprio “Gremlins” pode ser conferido nos streamings Netflix, HBO Max, Net Now. E já sabe: não de dar comida ao bichinho depois de meia noite.

Esqueceram de mim

Na Disney+, também podem ser conferidos os dois filmes da série “Esqueceram de Mim”. Fique com o primeiro filme, com o ator Macaulay Culkin (Kevin) esquecido pela família em uma viagem de Natal e tendo que lidar sozinho com dois ladrões desastrados que invadem a casa dele. Tem uma nova versão desse filme, mas o original é bem melhor.

Série Gavião Arqueiro

Para quem ama séries, a Disney+ exibe a série “Gavião Arqueiro”, que mostra como nosso herói, integrante do grupo Vingadores, tem que dar conta de uma missão, enquanto a família o espera para passar o Natal juntos. Como a série tem um episódio por semana, ainda não saberemos se ele vai conseguir ou não.

Lista para dar o play

Românticos

Um Match Surpresa

Outro filme de Natal que é um poço de romantismo é “Um Match Surpresa” que está na Netflix. A trama mostra uma mocinha que não sabe a quem escolher e viaja no Natal para resolver esse impasse.

Duro de matar

Há uma antiga discussão sobre se “Duro de Matar” (1988), que está no Star Plus, é um filme de Natal. A maioria diz que sim e essa discussão está em “Um Match Surpresa”. É óbvio que é um “filme natalino”. Afinal, a trama toda se passa em uma confraternização de Natal e Bruce Willis distribui alguns tiros, mas o espírito natalino está presente durante o filme inteiro.

Simplesmente amor

Filme fofinho com história natalina? Temos! “Simplesmente Amor”, filme de 2003, é uma gracinha. A trama mostra várias histórias de encontros e desencontros amorosos, às vésperas do Natal em Londres. O ponto a mais nesse filme é a presença do ator brasileiro Rodrigo Santoro no elenco.

Animações

O estranho mundo de Jack

Animação de Natal para as crianças? Tem também! No Disney+, pode ser visto “O Estranho Mundo de Jack”, direção de Tim Burton. É uma história que mostra um “inimigo do Natal” se rendendo à magia dessa festividade.

Klaus

Outra animação fofa é “Klaus” que está na Netflix e mostra a amizade improvável entre um carteiro egoísta e um solitário carpinteiro, fabricante de brinquedos, no lugar mais frio, sombrio e infeliz do mundo, onde ninguém tem o hábito de escrever cartas. Prepare os lenços.

Brasileiro

Tudo bem no Natal que vem

E Leandro Hassum em filme de Natal? Tem também. Na Netflix está o filme brasileiro “Tudo bem no Natal que vem” (2020) que traz um pai de família (Hassum) que odeia o Natal, e fica preso no dia 24 de dezembro, pulando tudo que se passa durante o resto do ano para viver sempre a véspera do Natal, ano após ano.