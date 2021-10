Campanha de multivacinação inicia nesta quinta (21) em Ananindeua

A partir desta quinta-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) inicia a campanha de multivacinação no município. O público alvo são crianças e adolescentes de até 15 anos de idade e tem como meta imunizar 75% dessa população. O objetivo da campanha é atualizar a carteira de vacinação e aumentar a cobertura vacinal, evitando o retorno de doenças que já estão erradicadas.

No sábado (23), das 08h às 16h, será o “Dia D” da campanha e os imunizantes serão disponibilizados em 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Após essa programação especial,os horários seguem de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h.

De acordo com a Secretaria, estarão disponíveis nas UBSs as vacinas para crianças de até 07 anos: BCG, Hepatite B, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VOP (Vacina Oral Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), DTP (tríplice bacteriana), Hepatite A e Varicela.

Já para as crianças a partir dos 7 anos a menores de 15 anos podem tomar as vacinas: Hepatite B, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), Difteria e Tétano, Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano), Varicela e DTPA.

Aos adolescentes com mais de 12 anos e que tenham recebido vacina contra a covid-19, o Ministério da Saúde aponta que não há interferência na aplicação das vacinas disponíveis na Campanha de Multivacinação com os imunizantes de covid-19. Todas poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais vacinas ou em qualquer intervalo.

A secretária municipal de saúde de Ananindeua, Dayane Lima, ressalta a importância da adesão de toda a população para as campanhas de vacinação em vigor. “A proteção das nossas crianças está nas mãos dos pais ou responsáveis, que precisam levar seus filhos a um dos nossos postos de vacinação. Esperamos contar com a adesão de todos, pois somente com a vacina é possível afastar a possibilidade das nossas crianças desenvolverem doenças graves. É importante destacar que o acesso às vacinas é um direito”, pontua.

A campanha segue até o dia 19 de novembro e a Secretaria ainda orienta que é necessário levar a carteira de vacinação da criança ou adolescente e documento de identificação.

Veja onde se vacinar neste dia “D” da Multivacinação:

1. UBS Ananindeua Centro

2. UBS Aurá

3. UBS Marighella

4. UBS Águas Brancas

5. UBS Jardim Amazônia

6. UBS Júlia Seffer

7. UBS Nova Água Lindas

8. UBS Pedreirinha

9. UBS Guanabara

10. UBS Bem Viver

11. UBS Distrito Industrial

12. UBS Celso Leão

13. UBS Guajará 1

14. UBS Saré

15. UBS ELO 1 E 2

16. UBS PAAR

17. UBS Ana Maria Moraes

18. UBS Curucambá Rural

19. UBSS Helena Barra

20. UBS Cidade Nova 6

21. UBS Paulo Frota

22. UBS Park Laguna

23. UBS Icuí

24. UBA Boa Vista

25. UBS Warislândia

26. UBS Carnaúba

27. UBS Novo Cristo

28. UBS Nova Zelândia

29. UBS Ivan Carlotino

30. UBS Nova União

31. UMS Jaderlândia

32. UMS Coqueiro

33. UBS Ariri



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)