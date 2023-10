Projeto incentiva 'brincadeira de rua' com jogos nostálgicos em Ananindeua; confira a programação

A Prefeitura de Ananindeua fará uma programação especial, nesta terça-feira (10) e quarta-feira (11), para o público infantil e também aos adolescentes e adultos do município. O projeto se chama "Brincadeira de Rua" e envolve uma roda de conversas, contação de histórias e brincadeiras socioeducativas. Também serão distribuídos brindes e lanches aos moradores.

A iniciativa é da Secretária Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), com intuito de resgatar as brincadeiras infantis que eram feitas na rua, além de fortalecer os vínculos familiares e comunitários.A programação ocorre nos bairros da Águas Lindas, Distrito Industrial, Centro, Icuí, Atalaia, 40 Horas, Coqueiro e Curuçambá.

Confira a programação do projeto "Brincadeiras de Rua"

Águas Lindas

Lazer: Brincadeiras de rua; Teatro de fantoches sobre o Direito de lazer de crianças e adolescentes; Lanche; Participação de personagens infantis.

Data: 10/10 (terça-feira) Horário: das 8h às 11h

Local: Praça em frente ao CRAS Estrela Ananin - Conjunto Júlia Seffer, Rua 11, bairro Águas Lindas.

Distrito Industrial

Lazer: Cantigas de roda; Bolinha sabão; Jogos e brincadeiras; Aulão com músicas infantis.

Data: 11/10 (quarta-feira)Horário: das 8h às 11h

Local: Praça Bosque - Conjunto Geraldo Palmeiras, bairro Distrito Industrial.

Centro

Lazer: Brincadeiras de rua; Músicas infantis; Lanche.

Data: 11/10 (quarta-feira) Horário: das 8:30h às 11:30h

Local: CRAS Daniel Reis - Rua do Sol, N° 07, Estrada do Maguari, bairro Centro.

Icuí

Lazer: Futebol de sabão; Jogos de tabuleiro; Cantinho da leitura; Lanches.

Data: 11/10 (quarta-feira) Horário: das 9h às 12h

Local: Área externa da Paróquia Ascensão do Senhor - Conjunto Uirapuru, quadra 36, bairro Icuí.

Atalaia

Lazer: Contação de história; Brincadeiras de roda; Caça ao tesouro; Pula corda; Elástico; Peteca; Lanche.

Data: 11/10 (quarta-feira) Horário: das 8:30h às 11:30h

Local: CRAS Jaderlândia - Passagem Bom Jesus, n° 2000, bairro Atalaia.

40 Horas

Lazer: Música infantil; Gincana; Passa ou repassa; Torta na cara; Pula corda; Amarelinha; Caça tesouro; Dança das cadeiras; Empilhamento de copo; Bola no cesto; Lanche.

Data: 11/10 (quarta-feira) Horário: das 8:30h às 11:30h

Local: Praça João Nunes - Passagem Santa Clara, n° 160, bairro 40 Horas.

Coqueiro

Lazer: Brincadeiras; Banho de piscina; Quiz; Jogos de tabuleiro; Lanches.

Data: 11/10 (quarta-feira) Horário: das 9h às 12h

Local: CRAS Complexo do VI - Conjunto Cidade Nova VI, entre WE 84 e WE 87, bairro Coqueiro.

Curuçambá

Lazer: Roda de conversa; Contação de história; Brincadeiras socioeducativas; Distribuição de brindes; Lanches.

Data: 11/10 (quarta-feira)Horário: das 16h às 19h

Local: Praça em frente ao CRAS Curuçambá - Rua Ferreira Gomes, n° 194, bairro Curuçambá (próximo à escola Laércio Barbalho).

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do caderno de Cidades)