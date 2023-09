Censo Imobiliário de Belém e Ananindeua aponta crescimento de 816%

Dados do terceiro trimestre do setor imobiliário de Belém e de Ananindeua, este ano, mostram crescimento de 816%, no comparativo com o mesmo período do ano passado. O resultado revela que as vendas subiram de 168 unidades para 1.539, contudo, ainda, há 3.025 unidades no estoque.

O levantamento é da empresa de pesquisa e consultoria Brain Inteligência Estratégica. A empresa promoveu um evento junto ao setor imobiliário na capital paraense para apresentar os números da 21º edição do Censo Imobiliário de Belém e Ananindeua, em 11 deste mês. Entre os convidados, havia empresas associadas, parceiros e representantes de instituições financeiras.

Gestor Norte Nordeste da Brain Inteligência Estratégica, Claubert Barreto explicou que o Censo Imobiliário é importante para o mercado por ser uma referência para o segmento. “O Censo é fundamental, é a bússola do mercado imobiliário das cidades. Com ele, é possível determinar através da inteligência de análise o melhor caminho a seguir”, disse.

Setor tem boas expectativas, aponta consultoria

O evento, em Belém, esta semana, discutiu as ofertas de incorporadoras, lançamentos e vendas. São dados que também importam ao consumidor. “O morador vai comprometer 30% da sua renda por 30 anos. Quem planeja investir em um imóvel, precisa compreender qual o melhor cenário para investir. O censo está aí para fornecer estas informações. No momento, o cenário está em equilíbrio e com grandes expectativas”, acrescentou Barreto.

Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Pará (Sinduscon), Fabrízio Gonçalves, o Censo é o momento de abrir diálogos sobre a prospecção do cenário imobiliário de Belém e Ananindeua.

“Realizar o Censo Imobiliário, no retorno à modalidade cem por cento presencial é de extrema importância para o setor. Quero enfatizar que é através destes dados divulgados pela Brain que poderemos mensurar planos futuros, mapear novas parcerias e nos preparar para compra, vendas e investimentos. O Sinduscon já realiza o Censo há 5 anos e nosso plano é continuar sempre trazendo dados pertinentes ", disse ele.