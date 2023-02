Maior parte dos imóveis vendidos em Belém conta com dois dormitórios e preço de R$ 209 a R$ 500 mil

No quarto trimestre de 2022, foram lançadas 313 unidades habitacionais de diversos padrões e faixas de renda em Belém, com 397 vendidas, o que representa um equilíbrio saudável para o mercado imobiliário, acredita o consultor e pesquisador Claubert Barreto, responsável pela empresa que executou o 19° Censo Imobiliário de Belém e Ananindeua, cujos resultados foram apresentados na tarde desta quarta-feira, 15, para o Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon/PA) e outros atores envolvidos no segmento imobiliário, por meio de uma reunião virtual.

“O que estava acontecendo, no quarto trimestre de 2022, em Belém, está perfeitamente alinhado com o que ocorria no restante do País. Os empresários e incorporadores lançaram basicamente aquilo que o mercado tinha condições de absorver, o que manteve o mercado saudável”, destacou.

Em Belém, ao todo, foram 18 empreendimentos lançados no quarto trimestre de 2022. E das 397 unidades vendidas nesse período, a maior parte delas, 202 contavam com dois dormitórios e 89, com um dormitório, o que mostra um interesse maior da clientela por esses dois tipos de moradia. Quando se leva em consideração o padrão do imóvel, a maior parte das unidades vendidas se concentra na faixa chamada de “especial” pelo segmento, que abarca os chamados studios ou lofts de um quarto, com 92 unidades comercializadas. Em seguida, aparece o padrão chamado “standard”, com 90 unidades vendidas e preço que varia de R$ 209 mil a R$ 500 mil.

“O que observamos é que o mercado de Belém, de modo especial, conseguiu vender, no quarto trimestre do ano passado, imóveis em todos os padrões, com unidades que atenderam todas as faixas de renda”, completou o consultor.

Segundo a pesquisa, o preço médio por metro quadrado de um imóvel de um dormitório em Belém estava custando, no quarto trimestre do ano passado, cerca de R$ 9,8 mil, enquanto o preço do metro quadrado de um imóvel de quatro dormitórios estava saindo a R$ 8,9 mil. A média geral do preço do metro quadrado habitacional na capital paraense estava em R$ 8,5 mil.

A pesquisa também mostrou que a disponibilidade no mercado, de imóveis comerciais e residenciais em Belém, em dezembro de 2022, estava, em média, em 21,8%, contra 11,8% em Ananindeua, por exemplo, o que, para a empresa responsável pelo estudo, representa um índice saudável. “Apesar do estoque ser o menor nos últimos cinco anos, a performance de venda nos mostra que não há nenhum cenário crítico”, frisou Claubert Barreto.

Para ele, embora o mercado esteja “desaquecido” agora, as empresas não podem pensar em parar os lançamentos. “Neste novo trimestre, sem dúvida, as empresas não podem parar de pensar em lançamentos. É preciso preparar os produtos para que, na hora em que uma janela abrir, aquela empresa que está preparada saia na frente dos concorrentes, porque o mercado imobiliário é um mercado de oportunidades”, frisou.

Confira os dados mais relevantes da pesquisa:

- No quarto trimestre de 2022, em Belém, foram lançados 313 unidades habitacionais e vendidas, 397

- A maior parte das unidades vendidas contava com um ou dois dormitórios

- O preço médio por metro quadrado de um imóvel de um dormitório em Belém estava custando, no quarto trimestre do ano passado, cerca de R$ 9,8 mil, enquanto o preço do metro quadrado de um imóvel de quatro dormitórios estava saindo a R$ 8,9 mil

- A disponibilidade no mercado, de imóveis comerciais e residenciais em Belém, em dezembro de 2022, estava, em média, em 21,8%, contra 11,8% em Ananindeua

