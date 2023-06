Câmara de Ananindeua adere à votação eletrônica

Vereadores da Câmara Municipal de Ananindeua começaram a utilizar o novo sistema de votação eletrônica no Plenário, durante a sessão ordinária da última segunda-feira (5). Agora, com apenas um clique, os parlamentares irão votar por meio de um tablet, e a votação ficará disponível no painel eletrônico, proporcionando mais agilidade e transparência durante a votação. Com a reforma da sede da Câmara, as sessões estão ocorrendo na Associação Empresarial de Ananindeua (Acia).

Segundo o presidente da Casa, vereador Rui Begot, a mudança faz parte do seu projeto de gestão para modernizar o legislativo e fazer com que a população possa acompanhar os trabalhos mais de perto. “A Câmara tem trabalhado por toda Ananindeua e, hoje, mais um passo importante foi dado com a instalação desse novo sistema. Estamos em fase de treinamento e tudo está sendo pensado visando a transparência”, concluiu.

No início do ano, a Câmara lançou o aplicativo “Câmara Ananindeua PA” que dispõe todas as informações dos vereadores como projetos de lei, requerimentos e o texto completo das matérias que são votadas no plenário, além da atuação de cada vereador separada por bairro. O sistema, disponível para Android e IOS, deve facilitar o acesso às informações, promovendo a transparência dos trabalhos parlamentares e reduzindo o uso do papel em até 80%.

Como baixar

O aplicativo Câmara Ananindeua PA está disponível para download para aparelhos celulares com sistema IOS na App Store; e para sistema Android na Play Store.