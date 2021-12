Bairro do Icuí, em Ananindeua, recebe o programa ‘Vacina Delivery’ nesta terça

Nesta terça-feira (7), os serviços de vacinação contra a covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) continuam. Além da vacinação fixa nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a população poderá se vacinar através dos programas "Vacina Delivery" e "Corujão da Vacinação". Confira a programação desta terça:

De 8h às 12h o programa “Vacina Delivery” atenderá o bairro do Icuí em Ananindeua. Podem se vacinar as pessoas que ainda não receberam a primeira, segunda ou terceira dose do imunizante. Já o “Corujão da Vacinação” atenderá de 18h às 22h no Supermercado Atacadão BR 316 (próximo da barreira), Mix Atacarejo Mário Covas e Shopping Metrópole.

Os imunizantes ofertados são da Coronavac, Astrazeneca e Pfizer, e estão destinados para realização da primeira, segunda e terceira dose, atendendo os intervalos indicados para cada um deles. Os documentos necessários para a primeira dose são RG, CPF ou Cartão SUS e o comprovante de residência. Já para a segunda e terceira dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.

Além disso, a vacinação continua nos pontos fixos das 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os pontos funcionam das 8h às 13h, com 1ª dose e 2ª dose (intervalo de 21 dias) da Coronavac para quem tem 18 anos ou mais e 2ª dose da Astrazeneca para quem tem 18 anos ou mais e que esteja com esse complemento em atraso.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)