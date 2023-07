Avenida Ananin é entregue neste domingo para garantir mobilidade e integração

A avenida Ananin, que liga a Rodovia BR-316 aos bairros Cidade Nova e Guajará, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB), será inaugurada neste domingo (9), a partir das 9h. Na ocasião, também será liberado o viaduto construído no KM-07. A obra, executada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), oferece infraestrutura e mobilidade à população na principal via de acesso à capital paraense.

O servente Wagner da Silva mora no bairro Bengui, em Belém, e vai de bicicleta para o trabalho, no bairro Águas Brancas. Com a abertura da Avenida Ananin, a via se tornou a principal rota do trabalhador. “Eu pegava a Independência e o Distrito. Era longe. Aqui é mais rápido, facilitou muito. Melhor coisa que fizeram foi essa rota para a população. A estrada é segura e boa”, afirma Wagner.

“A entrega da Avenida Ananin, no município de Ananindeua, representa um compromisso do Governo do Estado em garantir a mobilidade urbana para a nossa população, uma nova alternativa que integra a região metropolitana da nossa capital e sem dúvida traz qualidade de vida”, afirma o governador Helder Barbalho.

Com 1,8 km de extensão, a via tem pista dupla, ciclovia, calçada com acessibilidade, faixas de pedestre, abrigos para passageiros de ônibus e paisagismo com várias mangueiras, ipês, açaizeiros e árvore de ananin, que dá nome à avenida e está na origem da denominação do município.

“A Ananin permite uma nova rota de tráfego, tanto nesse período em que a BR está em obras, quanto após. A implantação da avenida possibilita aos moradores da região uma melhor condição de acesso e mobilidade, uma vez que por lá passarão linhas de ônibus. A avenida está equipada com ciclovia, e as pessoas que utilizam bicicleta no dia a dia terão uma condição mais segura de trafegar”, afirma o diretor-geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

O logradouro interliga a BR-316 aos bairros Cidade Nova e Guajará. Ela também é estratégica para o BRT Metropolitano, pois possibilitará que os ônibus chamados “alimentadores” – que vão buscar os passageiros nos bairros – possam acessar o Terminal de Integração de Ananindeua, de onde os ônibus expressos partirão para Belém, sem precisar trafegar pela BR-316.

Ruy Mendonça, diretor Executivo do NGTM, explica que “o principal objetivo da obra era ligar a Cidade Nova à BR-316, já que antes só tinham as opções pela (rodovia) Mário Covas, pela Zacarias de Assunção e Leopoldo Teixeira. Agora temos a terceira opção. Em paralelo a isso, essa rodovia vai dar exatamente onde está o viaduto do terminal de Ananindeua, que vai facilitar o acesso dos ônibus a esse terminal, onde poderão pegar o BRT com mais conforto e tempo de viagem menor”.

Morador da região há sete anos, o serralheiro José Alessandro acompanhou as melhorias na avenida. “Isso aqui era muito feio; a rua era quase sem esperança. Depois que nosso governador olhou pela gente, ficou essa maravilha. Meu pneu furava todo dia. Só tenho que agradecer, primeiramente a Deus e a nosso governador. Vai beneficiar toda região”, garante José Alessandro.

Viaduto liberado

Neste domingo (9), também será liberado para o tráfego de veículos o viaduto de quatro pétalas, localizado no KM-07 da rodovia. O viaduto é interligado à Avenida Ananin, no sentido Marituba-Belém, e ao Terminal de Integração de Ananindeua, no sentido Belém-Marituba, sendo que neste último o acesso dos ônibus só será liberado com a finalização das obras do BRT.

No novo viaduto, a velocidade recomendada pelo Departamento de Trânsito (Detran) é de 40 km/h. “Importante a população ter atenção à sinalização horizontal e vertical do viaduto”, recomenda Eduardo Ribeiro.