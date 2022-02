Ananindeua voltará a vacinar população após o feriado de Carnaval; confira as datas e locais

A Prefeitura municipal de Ananindeua anunciou no começo da tarde desta quinta-feira (24) o calendário de vacinação contra covid-19, que só será retomado no município, em função do feriado de Carnaval. Mas para quem quer garantir a sua primeira, segunda ou terceira dose antes do final de semana, pode se vacinar em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS), das 8h às 16h30.

Crianças acompanhadas de pais ou responsáveis, jovens e adultos podem buscar qualquer posto de vacinação, após o carnaval, a partir da quinta-feira (3) e sexta-feira (4) de março, das 8h às 12h30.

Entenda as etapas e confira a documentação necessária:

A primeira dose de CoronaVac é destinada ao público com 6 anos ou mais. Já a primeira dose da Pfizer, conhecida como Pfizer pediátrica é destinada às crianças com 5 anos completos, sendo imunossuprimidas ou não. Para quem já tomou a primeira dose de Coronavac há mais de 28 dias e tem 18 anos, pode tomar a segunda dose.

Aos imunizados com a primeira dose de AstraZeneca, estão com 18 anos ou mais e estão com a segunda dose em atraso, podem comparecer a qualquer UBS para dar prosseguimento ao esquema vacinal.

A terceira dose, que é a dose de reforço, é administrada para pessoas que tenham intervalo de quatro meses completos, após a aplicação da segunda dose de qualquer imunizante. O imunizante a ser aplicado nesta etapa, será da Astrazeneca, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Os documentos necessários para a primeira dose são:

Para a primeira dose, é necessário levar: RG, CPF e Cartão SUS.

Já para a segunda, terceira ou quarta dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação. A continuidade da vacinação depende da disponibilidade de doses.

Locais de vacinação

UBS Ana Maria Moraes / UBS Carnaúba / UBS Cidade Nova 4 / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Cristo Redentor/ UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri / UBS Una / UBS Jardim Nova Vida / UBS PAAR / UBS Roraima-Amapá/ UBS Icuí / UBS Park Laguna/UBS Curuçambá Rural/ UBS Águas Lindas/ UBS Júlia Seffer/ UBS Guanabara.