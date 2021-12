Ananindeua terá castração gratuita de pets até quinta-feira (16); saiba como acessar o serviço

Nesta segunda-feira (13), a Prefeitura de Ananindeua iniciou mais uma ação do Castramóvel. O programa, que já castrou mais de 600 pets, conta com uma programação que ocorrerá em quatro dias, no Centro Municipal de Referência em Educação Infantil Gunnar Vingren, na rua principal do Conjunto Sabiá S/N, 40 horas, a partir das 8h. Nesta terça (14), o serviço é oferecido para 40 cachorros. Esta etapa é fundamental, pois só serão castrados os animais que passarem pelo cadastramento.

Na quarta (15) e quinta-feira (16), serão os dias reservados para castrar os 100 animais cadastrados. Para isso, é necessário atenção para as obrigatoriedades. Aos felinos, é imprescindível o uso de caixas transportadoras e, após cirurgia, é obrigatório o uso de roupa pós cirúrgica, para fêmeas, e colar elizabetano, para machos. Aos caninos, além da roupa e acessórios já citados, é necessário o uso de focinheira.

O Castramóvel é um serviço realizado de forma itinerante, percorrendo vários bairros de Ananindeua e está destinado apenas aos tutores dos pets residentes no bairro que está recebendo a Unidade. Para a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), as ações têm o objetivo de evitar o abandono e garantir a saúde não somente dos animais, mas também da população e, principalmente, levar o serviço para quem não tem condições de pagar por um procedimento particular.

O município trabalha de maneira contínua para a garantia de saúde dos cães e gatos do município. No último sábado (11), a Prefeitura realizou a campanha de vacinação antirrábica. A vacinação ocorreu em 47 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e foram aplicadas 31 mil doses da vacina.

Programação:

- Terça-feira, dia 14/12: Cadastro e coleta de sangue de 40 cachorros;

- Quarta-feira, 15/12: Castração de 60 gatos;

- Quinta-feira, 16/12: Castração de 40 cachorros.

* Serão castrados apenas os pets que passaram pelo cadastramento.

Documentação necessária

- RG, CPF e comprovante de residência do tutor do animal.

Critérios para a castração

- Animais saudáveis;

- Animais com idade entre 07 meses a 03 anos de vida;

- O animal deve estar em jejum hídrico (6 horas) e sólido (8 horas) apenas no dia do procedimento cirúrgico;

- Em caso de cio o animal não poderá ser castrado;

- O animal deverá estar higienizado antes do procedimento;

- Em caso de prenhez, somente após o total desmame dos filhotes.



Para Felinos



- É obrigatório o uso de caixas transportes;

- Após cirurgia, é obrigatório o uso de roupa pós cirúrgica (fêmeas), e colar elizabetano (macho).



Para Caninos



- É necessário o uso de focinheira;

- No pós cirúrgico, uso obrigatório de roupa pós cirúrgica (fêmeas), e colar elizabetano (macho).

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)