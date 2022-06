Ananindeua recebe drive-thru de coleta seletiva neste domingo (5)

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Ananindeua realiza no próximo domingo (5) o drive-thru de coleta seletiva, das 08h às 12h, na Praça do Complexo do 8, no bairro Cidade Nova. A ação é de iniciativa da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Seurb), que visa recolher materiais recicláveis, em parceria com a Associação Cidadania Para Todos e a Cooperativa de Trabalhadores do Aurá.

No ponto de drive-thru, os condutores poderão despejar resíduos como papel, plástico, papelão, metal, óleo de cozinha e materiais eletrônicos. O serviço é realizado uma vez por mês nos bairros do município, de preferência nos finais de semana. A prioridade é atender os bairros que não recebem coleta seletiva porta a porta.

Após o recolhimento dos materiais pela equipe da Seurb, os resíduos coletados serão destinados para as cooperativas parceiras. Nas cooperativas, os materiais passarão por um processo de triagem, prensa, dentre outras etapas, até que os objetos possam ser vendidos e, dessa forma, ajudar na renda dos catadores integrantes das iniciativas.

Além da ação itinerante, a Prefeitura de Ananindeua disponibiliza um serviço para recolhimento de entulho, por meio do “Disk Entulho”, que pode ser solicitado por meio do número (91) 98454-5576.

Serviço

Drive-thru de coleta seletiva

Data: 05/06 (domingo)

Horário: das 08h às 12h

Local: Praça do Complexo do 8, no bairro Cidade Nova, em Ananindeua

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)