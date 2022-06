Ananindeua realiza 1º Cross Game no município

A Prefeitura Municipal de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), está promovendo o 1° Cross Game do município. O evento reunirá mais de 100 atletas de diversos box e academias de Cross training do município. A programação será realizada no próximo dia 25 de junho, no Complexo Esportivo da Cidade Nova VIII, às 8h.

Ricardo Rogério, diretor de Esportes da cidade, conta qual o principal objetivo desta atividade esportiva. “É realizar um evento que agregue todos os box de cross e academias de Ananindeua, em praça pública que nunca foi realizado antes e a gestão municipal dará toda estrutura para a realização, assim como medalhas, troféus e camisetas".

As inscrições são gratuitas e cada time de box ou academia terá direito a nove vagas, porém de acordo com Ricardo, no ato da inscrição cada equipe deverá levar cinco cestas básicas, que serão entregues para famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Quanto à importância dos eventos desta natureza, o diretor acredita que a maior seja despertar o olhar para a saúde da população. “Sabemos que a prática regular de esportes e atividades físicas gera diversos benefícios ao corpo e à mente das pessoas em seu dia-a-dia, podendo funcionar como uma válvula de escape do estresse da rotina do trabalho e dos afazeres domésticos, prevenindo o envelhecimento na idade adulta, evitando o sedentarismo e a obesidade. Além de gerar autoestima e melhor qualidade de vida”, finaliza.

Serviço 1º Cross Game de Ananindeua

Data: 25/06

Horário: 8h00

Local: Complexo esportivo da Cidade Nova VIII

Inscrições: SELJ – Cidade Nova 5, we 30 n° 311

Categorias:

Iniciante

Scalet (intermediário)

RX (avançado)

Divisão por modalidade:

Iniciantes (equipes em quartetos)

Scalet (equipes em trios)

RX (individual masculino e feminino)