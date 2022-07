Ananindeua é opção de lazer no verão para quem não vai sair da Grande Belém

A sombra e água fresca tão procurada nas praias durante o verão amazônico também podem ser encontradas nos balneários, muitos na região metropolitana de Belém. Em Ananindeua, município que faz fronteira com a capital paraense, é possível encontrar um lugar cercado pela natureza, com olho d'água, piscinas naturais, áreas de lazer e muita tranquilidade: o Balneário Isaac, no bairro Icuí-guajará.

O sítio existe desde a década de 1980, porém, somente em 2021 a família Santos resolveu abrir o espaço ao público. A modelo Crysia Lima, de 22 anos, frequenta o espaço desde a inauguração. Moradora do bairro, ela conta que costuma ir andado para o balneário, onde geralmente aproveita o dia.

"É maravilhoso ter uma opção de lazer como essa perto de casa. Tudo que a gente queria de balneário só se achava de Benevides pra lá, na região metropolitana não tinha opção. Agora veio o Isaac e está dando o nome dele! Eu gosto demais desse lugar", afirmou a jovem.

Casal faz questão de aproveitar o veraneio em balneário de Ananindeua (Márcio Nagano / O Liberal)

No local os frequentadores encontram duas piscinas de água natural, sendo uma infantil, um lago para prática de canoagem, quadra de vôlei de areia e campo de futebol, além de um cardápio variado com opções de refeições, lanches e bebidas, exceto bebidas alcoólicas. O local funciona todos os dias da semana, de 9h às 17h. Para acessar o espaço é cobrado uma taxa de R$ 5 para crianças de 4 a 7 anos e R$ 10 de 8 ano em diante. Pessoas com deficiência tem entrada gratuita. Não é cobrado estacionamento.

Isaac Santos, proprietário do local, destaca que a procura pelo balneário durante o mês de julho tem sido intensa. "As pessoas estão percebendo que não precisa pegar a estrada pra curtir o veraneio, aqui em Ananindeua mesmo temos um espaço adequado para as famílias aproveitarem. Estamos sempre construindo e nos adaptando para entregar um serviço melhor aos clientes", pontuou.

Uma das opções de lazer do Balneário Isaac é a canoagem (Márcio Nagano / O Liberal)

O casal Paulo Sérgio e Ana Cláudia, de 44 e 48 anos, respectivamente, moradores de Ananindeua, aproveitaram a semana para conhecer o balneário junto com a família. "Pra se divertir a gente não é preciso ir tão longe, já garantimos o nosso verão aqui mesmo. Eu fiquei muito feliz de encontrar uma opção como essa perto de casa", acrescentou Ana Cláudia.

Para Ana e Paulo, o banho na piscina de água corrente é uma excelente opção para quem prefere ficar na cidade (Márcio Nagano / O Liberal)

Serviço

Balneário Isaac

Contato: 91 985117399

Instagram: @balnearioisaac

Endereço: Passagem Paulo Assunção, 5636, Icuí-guajará, Ananindeu

Horário: todos os dias de 9 às 17h

Entrada: mediante a pagamento (de 0 a 3, não paga; 4 a 7 anos, R$ 5; 8 anos em diante, R$ 10)

Outras opções em Ananindeua

Paraíso da Família

O espaço conta com piscina natural, campo de futebol, salão de festas, bar e restaurante.

Telefone: 9 92638700

Instagram: balnearioparaisodafamilia

Endereço: R. Olho d'Água - Curuçambá, Ananindeua

Funcionamento: sábado a segunda-feira de 9 às 18h

Entrada: mediante a pagamento (R$ 10 por pessoa, com gratuidade para criança até 7 anos, idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência).

Toca do Vale

Piscina natural com olho d’agua, salão de festas, bar e restaurante para um público de 280 pessoas, área verde.

Telefone: 91 991834515

Rua Jader Barbalho, Levilândia

Horários: segunda a domingo de 9h30 às 21h

Entrada: R$ 5