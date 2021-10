Ananindeua aplica 2ª dose da Pfizer em quem tem agendamento até 26 de outubro

A Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, segue nesta quarta-feira (27) com o calendário vacinal de anticovid-19. Dessa vez, com a 2ª dose da Pfizer para as pessoas que têm agendamento para tomar o complemento desse imunizante até o dia 26 de outubro. Os documentos necessários são: RG, CPF ou cartão SUS e a carteira de vacinação utilizada na 1ª dose.

Das 8h30 às 13h30, em 12 pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus - Maguari; Paróquia Cristo Rei – Guanabara; UBS Paar; Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2; Supermercado Mix Atacarejo – Rodovia Mario Covas; e Supermercado Mix Atacarejo - 40 horas.

Balanço

Nesta terça-feira (26), Ananindeua aplicou a 2ª dose dos imunizantes Astrazeneca em pessoas com agendamento até 12 de outubro. Também aplicou a 2ª dose da Pfizer em pessoas com 23 e 24 anos. De janeiro esta terça, o município faz o seguinte balaço de doses aplicadas: 593.771 doses ao todo (335.371 primeiras doses, 233.028 segundas doses e 25.771 doses de reforço).