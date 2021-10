Ananindeua aplica 2ª dose da Pfizer em pessoas de 17 anos ou mais nesta segunda

Nesta segunda-feira (01), o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, segue com o mutirão de vacinação contra a covid-19. Dessa vez, com a 2ª dose da Pfizer para pessoas que têm 17 anos ou mais. Das 08h30 às 12h, em nove pontos.

Locais: UBS Júlia Seffer; EEEF Gregório de Almeida Brito – Paar; UBS Ananindeua Centro; Igreja Universal - Águas Lindas; Igreja Universal – Aurá; Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Shopping Metrópole; Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2; e Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial.

No mutirão deste domingo, Ananindeua aplicou a 2ª dose da Pfizer em pessoas de 19 anos ou mais. Na terça-feira (02), mesmo com o feriado do Dia de Finados, será a vez de aplicar a 2ª dose da Pfizer em quem tem 14 anos ou mais.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) fez um alerta ao público-alvo. "Para que fiquem atentos aos locais de vacinação e, para agilizar no cadastro que antecede a vacinação, que estejam com todos os documentos necessários em mãos (RG, CPF ou cartão SUS e a carteira de vacinação utilizada na primeira dose)".

Supermercados

Além disso, Ananindeua segue com a imunização anticovid-19 em alguns supermercados. Com aplicação de um lote específico que precisa ser utilizado antes que alcance o prazo de validade: 1ª e 2ª doses da Pfizer para quem tem 12 anos ou mais.

Até terça (02), também das 8h30 às 12h, nos seguintes pontos: Mix Atacarejo, na Mário Covas; Mix Atacarejo, no 40 Horas; Mix Atacarejo, no Jaderlândia; Atacadão BR 316 (próximo à barreira); Preço Baixo, na Cidade Nova; e Supermercado Colina.