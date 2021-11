Ananindeua aplica 2ª dose da Coronavac em quem tinha agendamento até 31 de outubro

Nesta sexta-feira (05), a Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, aplica a 2ª dose da Coronavac em qualquer pessoa que tinha agendamento até o dia 31 de outubro na carteirinha. Com RG, CPF ou cartão SUS e o cartão de vacinação com o registro da 1ª dose. Das 08h30 às 13h30, em nove pontos.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus - Maguari; UBS Paar; e Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2.

Além disso, nesta sexta, das 8h30 às 13h30, segue a vacinação nos supermercados. Dessa vez, também com a 2ª dose da Coronavac para quem estava com agendamento até 31 de outubro. Locais: Mix Atacarejo, na Mário Covas; Mix Atacarejo, no 40 Horas; Mix Atacarejo, no Jaderlândia; e Atacadão BR-316 -próximo à barreira.

Nesta quinta (04), nos pontos gerais e nos supermercados, Ananindeua aplicou a 2ª dose da Astrazeneca para quem tinha agendamento até 29 de outubro. De janeiro até esta quinta, o município já aplicou 665.094 doses de anticovid-19. Ao todo, 353.552 pessoas tomaram a 1ª dose, 285.664 tomaram a 2ª dose e 25.878 receberam a dose de reforço.