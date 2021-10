Ananindeua agenda 2ª dose da Pfizer para jovens de 27 a 29 anos

Neste domingo (17), a Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, anunciou a sequência do calendário vacinal contra a covid-19, para esta semana. Começa com a 2ª dose da Pfizer, nesta segunda-feira (18), para jovens de 27 a 29 anos sem comorbidades.

Das 8h30 às 13h30, em nove pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus - Maguari; Paróquia Cristo Rei – Guanabara; e UBS Paar.

Além disso, a vacinação segue com complemento vacinal e reforço para outros públicos. A lista com os locais de vacinação pode mudar de acordo com cada agenda e será divulgada diariamente. Confira o cronograma completo desta semana:

- Segunda (18/10): 2ª dose da Pfizer para jovens de 27 a 29 anos sem comorbidades

- Terça (19/10): 2ª dose da Pfizer para jovens de 25 e 26 anos sem comorbidades

- Quarta (20/10): 2ª dose da Coronavac para adultos de 34 a 40 anos sem comorbidades

- Quinta (21/10): 2ª dose da Coronavac para jovens de 18 a 23 anos sem comorbidades

- Sexta (22/10): 3ª dose para pessoas imunossuprimidas com 59 anos ou mais