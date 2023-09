Vigilante Jefferson Oliveira reclama de entulhos na avenida Duque de Caxias

O problema do lixo e dos entulhos voltou a atormentar a vizinhança da avenida Duque de Caxias, no trecho entre as travessas Estrela e Timbó, no bairro do Marco, em Belém. No local, estão sendo jogados pneus, pedaços de portas e até malas para viagens, diz o vigilante morador do bairro, Jefferson Oliveira. Os entulhos estão se misturando ao lixo doméstico sem coleta, o que causa desconforto para quem transita na área.

O Vigilante Jefferson Oliveira diz que os problemas de entulhos aumentam a cada dia (Reprodução / Você Repórter)

Os entulhos deixados ao lado do canteiro da avenida também estão atrapalhando o trânsito, pois há lixo também na área de retorno para a outra pista. O local já está colocado na lista de pontos irregulares de lixo que ocorrem na Região Metropolitana de Belém. "É uma tristeza e, infelizmente, esse cenário representa a falta de políticas públicas e também a ausência de ações de limpeza do órgão municipal", pondera Jefferson.

"Aqui está rolando só a maquiagem. A coleta de lixo está irregular. E também as pessoas contribuem para isso. A gente vira a costa e já aparece lixo. Tem gente que se aproveita da situação", afirma Jefferson. O denunciante acrescenta que o problema ocorre há meses e que nada foi feito para impedir que lixo e entulhos sejam jogados no local.

entulhos na Av. Duque de Caxias No local, foram jogados vários tipos de pneus Os entulhos atrapalham a passagem de ciclistas e pedestres Os lixos e entulhos ficam no retorno para a outra pista e atrapalha o trânsito local

Falhas na pista causam quedas de motos

Jefferson também denuncia falhas na pavimentação asfáltica da pista que fica no outro lado da avenida Duque de Caxias. "Aqui nesse canto, eles (Secretaria Municipal de Saneamento) meteram uma capa de asfalto. Isso está causando a queda de motociclistas. Todo dia está caindo pessoas nas motos", denuncia.

O vigilante diz ainda que os motociclistas estão sofrendo acidentes diários, devido à falta de manutenção do trecho - e que também nenhuma medida foi tomada para evitar as quedas e acidentes entre veículos. "Isso é farelo de asfalto. As pessoas estão caindo pela manhã e, principalmente, pela parte da noite, que é quando está mais movimentado. Aqui caem pessoas de motos e bicicletas. Não tem um dia em que não ocorram os acidentes", reclama Jefferson Oliveira.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota enviada nesta segunda-feira (25), que a via passou por recuperação asfáltica recentemente, porém uma equipe será enviada até o local para verificar a situação relatada. Quanto ao lixo e entulho, o órgão também informou que irá enviar uma equipe para verificar a situação e também notificará a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta de lixo e remover o entulho espalhado na via.

O comunicado também informa sobre a disponibilização do Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. A solicitação desse serviço deve ser feita, exclusivamente, por meio de mensagem pelo número do WhatsApp: 91 98499-0059.

"Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A população pode contribuir com a fiscalização do órgão, fazendo denúncia ao se deparar com o descarte irregular de lixo. Para isso, basta entrar em contato imediato com as redes sociais do órgão municipal", disse a Sesan.

