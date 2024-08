Vendedora Mariana Medeiros diz que Espaço Palmeira está abandonado

Localizado no Centro Comercial de Belém, o Espaço Palmeira está abandonado há pelo menos 10 anos, segundo a vendedora Mariana Medeiros, de 37 anos. Ela fala sobre os diversos problemas que convive diariamente no local.

"Eu trabalho aqui há cinco anos, porém, há mais de dez anos está num completo abandono. Como você está vendo, não temos segurança, nem saneamento básico aqui. Fora os riscos que corremos diariamente", diz.

A vendedora Mariana Medeiros fala sobre diversos problemas enfrentados no local (Reprodução/ Paulo Brito)

Mariana reclama principalmente da falta de limpeza no espaço. "Moradores de rua fazem necessidades aqui, moradores do prédio ao lado trazem seus animais de estimação também para fazer suas necessidades aqui. Está faltando uma organização para nós, que trabalhamos aqui no Espaço Palmeira", lamenta.

A sujeira e o mau cheiro prejudicam as vendas de Mariana, que trabalha vendendo comidas. "Trabalhar aqui é luta, porque está abandonando. A gente tenta dar o nosso melhor, principalmente quem é da área da alimentação, não tem como, nós mesmos limpamos e damos nosso jeito para tentar melhorar o ambiente", desabafa.

Mato alto é um dos problemas no Espaço Palmeira (Reprodução/ Paulo Brito)

Segundo a vendedora, a movimentação na área também caiu bastante nos últimos anos. "Não aparece ninguém para limpar, entra ano e sai ano é a mesma coisa, ninguém toma providência alguma para tentar melhorar o nosso local de trabalho, e de pessoas que vêm fazer compras. As pessoas nem querem mais pisar aqui por causa desse abandono", afirma.

De acordo com Mariana, o órgão competente já foi informado sobre a situação, mas não houve nenhuma resposta, nem sequer uma visita ao local para verificar a situação. "Várias vezes já informamos sobre a situação ao Poder Público, mas nunca tivemos retorno", conta.

A vendedora e outros colegas de profissão que trabalham no local, pedem com urgência que algo seja feito para mudar a realidade de quem só quer ter um lugar digno para trabalhar. "Eu acho que o principal é a limpeza daqui, o cuidado com espaço que estamos precisando com urgência. Isso prejudica muito as minhas vendas porque nada está sendo feito", diz.

Vendedores alegam que o espaço está abandonado há pelo menos uma década (Reprodução/ Paulo Brito)

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Economia (Secon) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

