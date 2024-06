Aposentado Oscar Pacheco reclama de estrutura comprometida em parada de ônibus na Almirante Barroso

A parada de ônibus localizada na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco em Belém, na esquina da travessa Lomas Valentinas, está com a estrutura de ferro comprometida e com os assentos quebrados. O aposentado Oscar Pacheco, de 72 anos, usa o transporte público diariamente e diz que está sendo prejudicado pela situação.

"Eu acho que tem que melhorar muito, até porque eu vi uma situação que me irritou muito. Estava aqui nesta parada esperando o ônibus e uma ponta de ferro da estrutura me chamou a atenção. Eu peguei uma pedra e bati, para evitar que uma pessoa se machucasse nessa ponta de ferro grande", relata.

Bancos não existem mais na parada de ônibus, e as pontas de ferro que o aposentado se refere, são inúmeras. "Isso não é só aqui não, Belém inteira está nessa situação", afirma.



Para ele, a cidade precisa melhorar bastante em diversos pontos, principalmente nessa questão de estrutura de pontos de ônibus. Oscar é usuário assíduo do transporte público e pega de quatro a cinco ônibus todos os dias. "Nossa cidade tem que melhorar, pelo menos ter uma proteção para os usuários que não tem", fala.

Ele lamenta que a maioria das estruturas ainda sejam feitas de ferro. "Isso é triste para Belém. Isso aqui não deveria nem ter sido feito assim, de ferro, porque é perigoso, era pra ser de alvenaria, gasta menos e não seria destruído tão rápido assim", diz.

Na opinião do aposentado, a maior parte da cidade não possui espaço para a população se abrigar enquanto espera o ônibus. "Se você for verificar a cidade não tem local, você é obrigado a se ajeitar em um lugar que tenha uma proteção, tipo um estabelecimento, que tenha uma cobertura para você passar a chuva, porque as paradas poucas têm abrigo pra você", lamenta.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que está implantando, de forma gradativa, os novos abrigos de paradas de ônibus, principalmente, nos corredores com maior frequência de ônibus. Atualmente, a Semob está fazendo a substituição e implantação desses novos abrigos em paradas na avenida Almirante Barroso.

Até o momento, já foram substituídos os abrigos localizados próximo à Sesma (entre a alameda cel Fontoura e avenida Tavares Bastos) e, em frente ao 2º BIS, além do implantado em frente ao conjunto Costa e Silva. Todos na pista sentido Entroncamento-São Brás. A autarquia dará continuidade à substituição dos demais abrigos localizados na avenida Almirante Barroso.

Os novos abrigos de passageiros são fabricados em estruturas de aço inoxidável, apropriadas para o mobiliário urbano ao ar livre. Além de duráveis, possibilitam a diminuição do calor, protegem do sol e da chuva, oferecem conforto e modernidade ao ambiente. Um conceito sustentável para o transporte público de Belém.

