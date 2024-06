Estudante Anderson Garcês reclama de parada de ônibus abandonada, em Ananindeua

Paradas de ônibus devem ser locais limpos e com manutenção em dia, principalmente porque o fluxo de pessoas diariamente que dependem do transporte público é grande. Em Ananindeua, um ponto de ônibus localizado na rodovia Mário Covas, em frente a um Shopping no bairro do Coqueiro, tem causado revolta nos usuários.

A estrutura do local está completamente deteriorada, não há mais nem onde a população sentar, pois o banco está quebrado. Há cerca de quatro anos, o estudante Anderson Garcês, de 21 anos, frequenta o mesmo ponto de ônibus diariamente. Ele relata que a situação já é antiga. "Venho todos os dias para essa parada, pois vou para faculdade. Sempre foi desse jeito esse ponto de ônibus", diz.

O sol forte dos últimos dias torna ainda mais difícil a espera do transporte público. "Fico no sol porque sempre pego nesse horário, é difícil. Essa parada foi construída junto com o shopping e em pouco tempo já estava assim, deteriorada, abandonada", lamenta o estudante, que utiliza o ponto de ônibus no horário do almoço.

Por não ter onde sentar, as pessoas acabam sentando na estrutura de ferro acima de onde eram os bancos. “Essa parada é sempre lotada, sempre tem bastante idoso também. Quando chove fica todo mundo amontoado e só três pessoas conseguem sentar. Horrível essa situação, todo dia eu estou tentando me formar e passar por isso no dia a dia, é ruim", complementa.

O denunciante lembra de um fato curioso: a parada de ônibus abandonada fica bem próxima à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran). "Me sinto desrespeitado, sou estudante, tenho meus direitos e sei que isso aqui não é um tratamento adequado para nós, cidadãos, principalmente para idosos, crianças e mulheres grávidas. É rir para não chorar", desabafa.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) e a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

