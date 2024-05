Segurança reclama de vazamento no bairro do Guamá

Há 35 anos, o segurança Michel Matos mora na passagem Santa Clara, no bairro do Guamá, em Belém. Nos últimos dias, o morador tem tentado entrar em contato com o poder público, para falar sobre um vazamento de água que começou há quase dois meses na rua, mas não obteve nenhum retorno.

De acordo com Michel, um carro de entulho passou na rua e danificou um cano, desde então, começou o vazamento constante. O trecho vive alagado. "Foi devido um caminhão que passou aqui e estourou o cano, ligamos para o órgão responsável e não tivemos resposta. Estamos aqui a Deus dará. A água está vindo muito fraca, uns vizinhos estão tendo que pegar água em uma torneira aqui na rua", conta.

Na vila ao lado da casa de Michel, alguns moradores estão sem água. "Essa vila aqui ao lado da minha casa está em água por causa disso. Eu peço para as autoridades nos darem um suporte aqui, para nós moradores, gostaríamos de uma resposta", pede o morador de 43 anos.

Além desses problemas, quando chove, a passagem Santa Clara fica alagada por conta do vazamento que se mistura com água da chuva.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) diz que o fornecimento de água é de responsabilidade da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e que é de responsabilidade da companhia também a reparação de vazamentos.

A redação integrada de O Liberal procurou a Cosanpa, que, por meio de nota, informou que enviou uma equipe ao local para verificar a situação e, se constatado que o problema é de responsabilidade do órgão, os serviços necessários serão programados e realizados.

