motorista edenilson monteiro reclama de alagamento na avenida brasil, na cabanagem, em belém

Moradores reclamam do alagamento na avenida Brasil, localizada entre os bairros da Cabanagem e Sideral, em Belém. Quando chove, a via fica toda alagada, impedindo o ir e vir de quem precisa passar naquela área. Segundo os moradores do local, o problema é antigo, sendo agravado nesse período de chuvas mais intensas.

Em entrevista gravada no dia 11 de março, o motorista Edenilson Monteiro, de 39 anos, falou sobre essa realidade enfrentada pelos moradores. “Nesse período de inverno, quando chegam as chuvas fortes, a gente fica nessa situação aí. Toda vez que chove fica praticamente um rio”, afirmou. “Daqui a pouco aqui vai estar totalmente alagado”, completou.

O motorista disse que o pedestre “fica à mercê" dessa situação. Com o pessoal de bicicleta é a mesma coisa. Até mesmo o carro tem que dar a volta para passar por outro lugar porque, por aqui, infelizmente, fica impossível de passar”. Edenilson Monteiro também afirmou que a água não escoa rápido. “Não seca rápido. Leva um bom tempo pra secar. Não é daqui pra ali não pra secar”, observou. “A água fica empossada, porque o esgoto fica obstruído. E, assim, fica ruim de pagar e de secar também”, acrescentou. O motorista também pediu uma limpeza adequada do esgoto. “A gente fica nessa situação que vocês estão vendo”, completou.

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que já tem ciência do caso e vai fazer o levantamento técnico, nos próximos dias, da situação para identificar os órgãos competentes que possam encaminhar uma solução em breve.

VEJA MAIS:

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.