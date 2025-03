Autônomo Eliseu Ramos diz que árvore inclinada na Magalhães Barata corre risco de queda

Na avenida Magalhães Barata, bem na esquina da travessa Francisco Castelo Branco, no bairro de São Brás, em Belém, uma árvore inclinada está causando medo nos moradores e vendedores que trabalham na área.

Segundo o autônomo Eliseu Ramos, de 45 anos, o vegetal está inclinado, correndo risco de queda. Eliseu trabalha no local há quatro anos como vendedor ambulante. Nos últimos meses, com as chuvas fortes, o medo de quem convive com a situação aumentou.

"Ela está bem inclinada e não está sendo feita a poda dessa árvore. Aqui como você observa, não é só essa árvore, tem outras. Está faltando as autoridades virem aqui ver isso", reclama.

Árvore inclinada na Magalhães Barata gera medo por risco de queda (Reprodução / Raoni Joseph)

Eliseu relata episódios de quedas de mangueiras próximas e diz que sente medo. "Já houve casos de árvores caindo bem próximo aqui, na outra esquina. Por conta dessas árvores que caíram por aqui, a população fica com muito medo", diz.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) mas até o fechamento desta edição não houve retorno.