Nutricionista reclama de acúmulo de lixo e entulho no bairro de Fátima, em Belém

A nutricionista Fernanda Silva, de 21 anos, reclama do acúmulo de lixo domiciliar e entulho na esquina da residência onde mora, que fica rua Domingos Marreiros com a travessa Três de Maio, no bairro de Fátima, em Belém. Ela conta que mora no local a vida toda e, apesar de ter passado duas décadas, o problema ainda continua.

“Faz muito tempo que a gente vive com essa situação. Sim, tem a coleta, mas a população todo dia joga esse lixo. Antigamente, a coleta era feita duas vezes na semana, mas quando começou a começou a ter esse descarte de forma constante, praticamente é todos os dias que esse trabalho é feito”, afirma.

Acúmulo de lixo no bairro de Fátima, em Belém (Foto: Bruno Macedo | O Liberal)

Fernanda comenta que com as chuvas o problema só piora. “Alaga a rua e o lixo todo vai embora. Os carros passam e vão levando o lixo, que também entope o canal”, conta.

Com a presença do inverno amazônico e uma maior frequência das chuvas, ela afirma que tem medo que o descarte irregular de resíduos sólidos na área possa trazer alguma doença aos moradores, como por exemplo leptospirose ou a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“Poderia colocar um contêiner no local para tentar parar esse acúmulo de lixo, acrescentar a coleta diária de lixo em pontos específicos do bairro e também fazer a limpeza do canal”, aconselhou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e aguarda retorno.

