Auxiliar administrativo Vitor Bessa aponta falta de iluminação e mato na praça Dalcídio Jurandir

Os frequentadores da praça Dalcídio Jurandir, no bairro da Cremação, em Belém, estão insatisfeitos com a falta de manutenção no local. Além da iluminação precária, o mato alto tem afastado moradores e aumentando a sensação de insegurança. O auxiliar administrativo Vitor Bessa mora bem em frente a praça e lamenta a falta de manutenção no espaço.

Vitor lamenta a situação e destaca que a escuridão no local pode ser perigosa para quem precisa passar no trecho, principalmente à noite. “Fica até perigoso à noite aqui, porque está totalmente sem iluminação. Só em alguns pontos tem luz”, afirmou. Ele também reclama do mato alto, que, segundo ele, já não é cortado há bastante tempo.

A falta de manutenção tem impactado o movimento na praça - que deveria receber muitos frequentados, por conta dos comércios nos arredores. “Está diminuindo o fluxo, até porque fica perigoso as pessoas virem passear, trazer seus filhos. A gente até evita passar por aqui e dá a volta por onde tem iluminação, porque é mais seguro”, disse Vitor.

Outro problema citado pelos moradores é o aumento no número de assaltos. Apesar da presença de viaturas da polícia durante a noite, Vitor acredita que a insegurança pode voltar a crescer se a iluminação não for melhorada. “Agora está tendo uma viatura aqui e outra ali à noite, então deu uma diminuída. Antes era bem pior, mas agora já está um pouco amenizado. Mesmo assim, com essa escuridão e o mato alto, pode acabar ocorrendo [assaltos] de novo”, alertou.

Procurada para detalhar sobre a solução dos problemas, a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) afirmou que já tem ciência da situação e o local citado já foi adicionado no cronograma de ações da pasta. "Em breve, equipes farão os serviços necessários de acordo com o cronograma dos departamentos. É importante citar que o volume de ações de zeladoria na cidade é grande, devido aos problemas estruturais encontrados pela atual gestão, mas a Sezel está se esforçando para atender às solicitações da forma mais célere possível", diz em nota.

