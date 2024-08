Moradores reclamam de alameda esburacada no Guamá

Na alameda São Pedro e São Paulo, no bairro do Guamá, em Belém, moradores reclamam da buraqueira na via. O engenheiro Álvaro Nogueira e a aposentada Sebastiana do Rosário relatam as dificuldades do dia a dia.

"Agora não está chovendo, mas quando chove, lá no final da rua enche muito. Essa buraqueira aqui também está horrível, a gente anda bem atento para não cair", diz a aposentada, que mora há 42 anos no local.

A aposentada Sebastiana do Rosário lamenta a situação da alameda. (Foto: Mariana Azevedo)

Sebastiana conta que sua casa só não enche com a água da chuva porque ela já reformou cinco vezes, deixando a residência mais alta, para fugir do problema. "A minha casa não alaga porque eu mandei levantar. Sempre tem gente caindo aqui, se machucando, uma pessoa quebrou até o óculos numa queda dessas, é muito difícil viver nessa situação ", lamenta.

A moradora fala também que o problema é a tubulação do esgoto da rua, que precisa ser trocada. "A gente fica sem saber o que fazer quando enche as casa aqui. Sempre teve esse problema de esgoto", afirma.

"Eu queria que as autoridades resolvessem esse problema, porque não é de agora, é de muitos anos, mas o principal é o esgoto, tem que resolver essa parte, não adianta tapar o sol com a peneira, tem que fazer", pede a moradora.

O engenheiro civil Álvaro Nogueira, de 75 anos, mora há mais de 40 anos na alameda. Para ele, o incômodo maior é a buraqueira. "Estamos há muitos anos precisando de asfalto aqui, inclusive, tem pedidos de vizinhos que já tentaram e nada foi resolvido até hoje", explica.

"Quando chove alaga uma parte da rua, os moradores da parte lá de trás sofrem com isso, os móveis são destruídos, é um problema sério que já ocorre há muitos anos", fala.

(Reprodução/ Paulo Brito)

Além desses problemas, moradores reclamam também de uma árvore localizada ao lado da alameda, e quando chove os galhos do vegetal tocam a fiação do poste da via, deixando os moradores sem luz na rua.

Estamos aguardando há muitos anos essa reparação aqui na rua. Queria que fizessem um levantamento e resolvessem o problema.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

