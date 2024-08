Professora Iranilda Goés reclama de bueiro destampado na avenida Almirante Barroso

Na avenida Almirante Barroso, na esquina da entrada do Conjunto Império Amazônico, no bairro do Souza, em Belém, dois problemas trazem risco de quedas para pedestres. Um deles é um bueiro sem tampa, e o outro, há poucos metros de distância, é um buraco no acostamento da via.

Na avenida Almirante Barroso, na esquina da entrada do Conjunto Império Amazônico, no bairro do Souza, bueiro e buraco na calçada trazem risco de quedas para pedestres (Reprodução/ Bruno Macedo)

O local é de movimentação intensa, pois funciona um ponto de ônibus. Por isso, o perigo aumenta. Ao descer do transporte, passageiros mal conseguem visualizar que o bueiro está sem tampa, pois já está entupido de lixo e folhas secas.

VEJA MAIS

A professora Iranilde Goés, de 67 anos, já caiu no bueiro justamente ao descer do transporte. "Eu já desci do ônibus e cai nesse bueiro aí que não tem proteção, mas não me machuquei. As pessoas que estavam na parada me ajudaram a levantar", conta.

A professora Iranilda Goés diz que já caiu no bueiro sem tampa, na avenida Almirante Barroso (Foto: Wellyda Farias)

Iranilde mora no conjunto há mais de 30 anos. Ela diz que provavelmente não é a única pessoa que já se acidentou por conta do problema. Quando chove, é difícil visualizar que ali há um bueiro destampado. "Tenho certeza de que outras pessoas também já caíram nesse bueiro em tampa", fala.

O buraco no asfalto também traz os mesmos riscos de queda, pois fica bem na frente do ponto de ônibus, um risco principalmente que descem dos transportes. "Colocaram pedregulhos nesse buraco, mas não adianta nada", afirma.

"Essa situação melhoraria se o órgão responsável colocasse uma proteção nesse bueiro, e ajeitassem esse buraco, porque quando o ônibus passa em cima, sacode muito", diz.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que vai enviar uma equipe ao local para verificar e tomar as medidas cabíveis.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas