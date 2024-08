Flanelinha Márcio Almeida fala sobre riscos de postes tombados na Batista Campos

Na rua Presidente Pernambuco, no bairro Batista Campos, em Belém, há pelo menos três postes tombados. O risco é grande, segundo o flanelinha Márcio Almeida. "Eu acho que isso é um perigo, porque tem muitos carros estacionados aqui, pode cair a qualquer momento esse poste", fala.

Márcio tem 45 anos e mora no bairro do Jurunas. Há 35 anos ele trabalha no mesmo local como reparador de carros. E além dos postes que estão tombados, ele reclama também da falta de manutenção das árvores na área. "Os galhos das árvores estão quebrando, porque elas estão todas podres, eu acho melhor podar, antes que aconteça um acidente", diz.

VEJA MAIS

As calçadas estão ficando destruídas, devido às raízes das árvores estarem saindo por baixo. Os fios que ficam ligados aos postes estão baixos, prejudicando a mobilidade de quem trafega pela calçada. "Tem várias pessoas que reclamam disso, as calçadas estão todas quebradas porque as raízes dessas árvores estão saindo. Então prejudica muito as pessoas que andam por aqui", afirma.

Na rua Presidente Pernambuco, no bairro Batista Campos, em Belém, há pelo menos três postes tombados (Reprodução/ Bruno Macedo)

Segundo ele, os postes começaram a tombar justamente pela falta de poda nas árvores. "Esses postes já estão tortos e vão cair. Os galhos das árvores estão trazendo os fios para rua, e tombando os postes junto, uma hora vão cair, e eu acho que isso tem que ser visto o quanto antes", afirma.

O trabalhador conta que já informou diversas vezes a situação para os órgão competentes. "Não tive resposta alguma do Poder Público, já vai acabar o ano e não fazem nada há mais de 10 anos que ninguém vem podar essas árvores", lamenta.

Em nota, a Equatorial Pará informa que ainda nesta semana enviará uma equipe técnica à rua Presidente Pernambuco para avaliar a situação dos postes em questão. "Caso estes possuam rede de energia, a distribuidora realizará as manutenções necessárias. É importante ressaltar que se os postes tiverem apenas iluminação pública e fiação de telecomunicação, a responsabilidade é da prefeitura municipal", diz o comunicado.

Sobre a falta de poda nas árvores, a reportagem procurou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.