Faturista Wirller Souza reclama de alagamento na Rodovia Transcoqueiro

Há cerca de quatro anos, o faturista Wirller Souza, de 34 anos, tem se incomodado com um alagamento constante na segunda curva da Rodovia Transcoqueiro, no bairro do Una, em Belém. Além do alagamento, vários buracos estão se formando na rodovia, tornando o tráfego lento.

"Já está há uns três ou quatro anos esse alagamento, ou até mais, porque assim, eles vêm, fazem serviço temporário, aí passa um tempo, a chuva vem e acaba destruindo novamente. Então você pode ver como está a situação. Já faz tempo esse alagamento e toda vez acontece isso, eles não terminam o serviço, fazem pela metade, se for perceber já está cedendo novamente", reclama.

VEJA MAIS

O problema foi causado por conta de uma tubulação furada e agora o trecho está totalmente alagado. "Eles não ajeitam esse bueiro, já aconteceu várias vezes de eu ver pessoas caindo de moto a noite. As pessoas freiam, e mesmo assim ainda caem. Esse trecho aqui é escuro demais, as lâmpadas não prestam", reclama.

Além do alagamento, vários buracos estão se formando na rodovia, tornando o tráfego lento, diz Wirller Souza. (Foto: Wellyda Farias)

Andar pelo local é ter a certeza de que pode acabar tomando um banho de água suja. "É muito complicado, às vezes fica tão feia a situação que a gente pensa que a água vai entrar nos estabelecimentos. Eu fico muito constrangido com isso, é muito complicado porque sabemos que pagamos impostos e vivemos nessa situação", lamenta.

Wirller conta que já foi solicitado ao órgão responsável que fizesse o serviço de ajuste no local. "Tem um rapaz que já fez várias reclamações para o poder público mas as coisas não mudam, é a mesma situação", finaliza.

Em nota divulgada nesta terça-feira (8/10), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará uma equipe até o local para verificar a situação e providenciar o reparo necessário caso seja de responsabilidade do órgão municipal.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.